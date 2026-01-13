台股創新高、新股抽籤也很誘人 這檔電力基建概念股抽中可賺9.8萬元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股持續創歷史新高，新股抽籤紅包也很誘人，統計本周有4檔陸續辦理掛牌前公開申購作業，包括已啟動的大東電（1623）、旅天下（旅天下）、億而得-創（6423）及預計16日展開申購的安葆（7792）等，以13日股價來來看，若是抽中安葆，報酬率達73.39%，可獲利9.82萬元。

統計1月將有7檔新股掛牌上市櫃，且陸續辦理公開申購，本周則有4檔，其中，大東電、旅天下、億而得-創同步在1月12日至14日辦理，預計1月22日掛牌，其中，大東電承銷張數1,230張，首日參與申購件數達10萬3,219件；旅天下承銷張數644張，第一天則是吸64,087人參與抽籤；億而得-創承銷張數僅181張，第一天有58,321人參加抽籤。

電力系統整合商安葆預計1月28日掛牌上櫃，申購日期為1月16日至20日，1月22日抽籤，承銷張數1,078張，每股承銷價暫定133.8元，1月22日抽籤；另外，雅特力-KY預計1月29日掛牌上櫃，承銷張數1,980張，承銷價暫定30元，公開申購日期為1月19日至21日，1月23日抽籤。

安葆2025年12月單月營收9.21億元，月增176.9%，創單月歷史新高，全年營收59.87億元，年增30.5%；2025年前三季EPS 6.03元；在半導體客戶海外新廠持續投資，及台灣資料中心新案，去年底在手訂單創歷史新高，營運能見度直達2028年第1季。

以安葆13日興櫃收盤價232元計算，中籤報酬率73.39%，抽中可望獲利98,200元；大東電收270元，中籤報酬率43.61%，抽中可望獲利82,000元；旅天下收70.6元，中籤報酬率28.36%，抽中可望獲利15,600元；億而得-創以79元收盤，中籤報酬率31.66%，抽中可望獲利19,000元。

