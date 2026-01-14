他2檔慘虧13萬⋯套牢5年攤平愈攤愈痛！網勸：停損轉進0050

近期台股漲勢猛烈，然而卻有一名網友在PTT發文求救，坦言自己是「拖累年度平均績效的韭菜」，兩檔長抱多年的持股越攤越平卻越看越絕望，猶豫該停損轉買0050、還是繼續抱著等奇蹟。貼文附上對帳單截圖後，引發網友熱議，討論焦點集中在「該不該認賠換主流」、「攤平個股是不是陷阱」、以及機會成本與心理壓力。

根據原PO貼出的截圖顯示，其中一檔為1227佳格，合計3筆買進、總持有成本約117,241元，預估總損益-29,278元、總獲利率-24.97%；另一檔為3540曜越，累計7筆買進、總持有成本約247,460元，預估總損益-107,226元、總獲利率-43.33%。兩檔合計虧損逾13萬元，他直言雖非急用資金，但每天看著帳面虧損更絕望，「停損也蠻痛的，三個月薪水」。

原PO自嘲「比韭40還慘」，透露自己放了好多年仍越攤越平，卻遲遲等不到轉機；在回覆推文時也補充「含配息成本36萬」，並提到自己過去常在飆股賺20%就出場，結果後續飆到200%都不只，形成「飆股抱不住、賠錢貨不敢砍」的懊悔循環。原PO後續更坦言最近工作不順又剛做小手術，傷口痛加上帳面黑洞，情緒明顯受影響，並表示傾向「佳格先砍、曜越有漲一點再賣」，但仍怕10萬元缺口讓自己崩潰。

多數網友給出偏一致的建議，認為「有疑慮就是停損」、「錢卡在那只會慢慢萎縮」，主張出清轉進0050、2330或正二等主流標的，並強調機會成本遠大於帳面虧損；也有人以自身經驗分享「砍垃圾股改買0050很快回本」、或建議分批處理「先砍一半、過一個月再砍一半」降低心理痛感。另有留言直指攤平弱勢股是陷阱，提醒若沒有足夠基本面把握，就別拿錢「澆灌雜草」。

不同意見則認為虧損金額不算大，「才13萬而已」可以放著等循環，甚至喊出「一張不賣奇蹟自來」；也有人替佳格找理由，提到配息、食品股特性偏慢、或討論中國市場與接班因素，主張可能「三年不開張、開張吃三年」。不過另一派反駁「配息也是從本金扣」，認為把個股當定存是自我安慰，並直言在大盤多頭下仍深套，代表選股與停損觀念需要重整，否則換標的也可能重蹈覆徹。