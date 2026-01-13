快訊

國安基金退場無礙！外資回補157億元 三大法人翻多助陣台股創高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股13日再度寫下歷史新頁！受台美貿易協議與關稅調降利多刺激，權王台積電（2330）飆上1,720元新天價，領軍加權指數盤中一度狂漲406.56點，直衝30,973.85點。儘管高檔獲利了結壓力浮現，終場漲點收斂至139.93點，仍以30,707.22點收盤寫下歷史新高，成交值放大至7,234.27億元。三大法人止步連4賣、回補127.84億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超157.41億元，投信賣超68.28億元；自營商買超（合計）38.71億元，其中自營商（自行買賣）買超0.61億元、自營商（避險）買超38.1億元。

在美股創高與政策紅利加持下，台股13日開盤即展現強大氣勢。市場傳出川普政府將對台關稅調降至15%，並要求台積電在美擴建5座晶圓廠，此舉不僅激勵台積電ADR，更讓現貨市場開盤即見1,720元雙天價，市值膨脹至44.6兆元；股王信驊（5274）同步共舞，盤中飆上8,255元新紀錄，雖然終場受反壓增強影響，險守8,000元大關、收8,005元，但雙王連袂衝高已替多頭軍心定錨。

法人指出，近期市場利多集中於兩大主軸，一是美國科技股續創新高，帶動全球風險性資產評價上修；二是台美貿易談判傳出進展，市場預期關稅壓力可望下降，加上台積電美國擴產題材持續發酵，可望吸引外資目光。

目前台股大盤雖已站上歷史高檔，短線震盪難免，但在權值股撐盤、法人籌碼未鬆動下，台股仍有機會維持高檔震盪格局。操作上宜留意法人持續加碼族群，並提防高基期個股的短線波動風險，以及台積電法說後市場反應。

台積電 市場

