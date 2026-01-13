「積友友」暴走！漢唐、長興閃紅燈 從無塵室到CoWoS材料全線點火

護國神山再創奇蹟！台積電（2330）13日飆上1,720元歷史新高，市值衝破44.6兆元。受惠美台貿易協議傳將關稅降至15%，並要求台積電在美大幅增產，激勵供應鏈同步勁揚，漢唐（2404）、長興（1717）強勢漲停，資金由權王外溢至封測、設備及廠務族群。

市場聚焦台積電1月15日即將召開的法說會，在法說會前的緘默期，利多消息頻傳。外媒引述美國官員報導，川普政府正接近與台灣達成雙邊貿易協議，計畫將美國對台貨品關稅稅率由20%調降至15%，比照日、韓待遇。

作為配套，台積電傳出將在目前亞利桑那州已規畫的6座工廠外，未來數年將再建4座，並額外新增至少5座新廠。這項被視為台企史上最大規模的赴美投資案，台積電ADR於美股12日尾盤大漲近3%反應，也帶動今日現貨市場以1,720元開出，再創新高。

而台積電在美大規模擴產，最直接受惠的莫過於廠務工程與無塵室族群。其中，漢唐作為台積電核心的建廠夥伴，今日股價重返千金並一度觸及漲停1080元，表現搶眼。法人指出，漢唐在手訂單已突破千億大關，隨美廠P2、P3工程進度推進，能見度直達2027年。

另，帆宣（6196）、亞翔（6139）受惠海內外建廠浪潮，營運展望明確，股價同步連袂上揚。聖暉*（5536）、朋億*（6613）等供應鏈亦同步點火。

材料股方面，傳統特化龍頭長興成為今日盤中最大亮點。長興不僅迎來子公司「長廣精機」1月轉上市的掛牌題材，更首度證實旗下先進封裝材料已完成台積電驗證。

法人分析，長興正式卡位CoWoS供應鏈，預計2026年量產後，半導體材料營收占比可望由0.3%跳升至5%以上，帶動評價面迎來重估（Re-rating）行情，股價應聲觸及漲停，盤中成交量突破十萬大張，擠進台股人氣前十名。

隨著台積電股價創高，概念股行情已由「點」擴散至「面」。市場目前正屏息以待15日法說會，若法說會對2026年資本支出與毛利率展望優於預期，這波由台美貿易利多引爆的「半導體派對」可望持續升溫。