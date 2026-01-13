台美關稅傳15%定案 早盤浮現資金布局建廠題材相關股

台美關稅將以15%定案的消息傳出，第一金投顧董事長黃詣庭建議，如果美國對台灣的關稅降到15%的話，此時投資人可以從科技股轉移布局一些先前受到關稅大幅衝擊的傳產股，譬如工具機、汽車零組件、塑化紡織業、製鞋、自行車等類股。

台股早盤盤中在10時半左右一度紅翻黑，黃詣庭分析，開高至接近31,000點的時候，就看到獲利了結的賣壓，大約9時40分左右盤勢即轉弱，和獲利了結有關，另外很多近期的記憶體跟光通訊的指標股也在分盤交易狀況，表現相對弱勢，例如南亞科盤中快跌停。

而對於台股之後再由黑翻紅漲逾150點，黃詣庭分析，台積電是今天盤面的焦點，包括已有消息傳出台積電接下來要在美國再蓋五座廠，也帶動台積電相關的供應鏈，例如漢唐等今天都有相當的漲幅，另外，台積電製造過程中所需的特用化學品，今日相關個股表現亦相當搶眼。他表示，由於本周四台積電即將召開法說，市場已有許多資金持續布局台積電建廠題材，以及台積電供應鏈中的特化族群。

黃詣庭認爲，目前主要是漲多之後的正常回檔，並沒有新的負面消息，而今天的台股量能也非常大，在10點半已有4200億元的量，可見得高檔獲利了結的交易量很高。

權值股的部分，台積電仍然是紅盤之上，接近11時的時候每股1710元上漲20元，漲幅在1.18%左右，鴻海跟台達電都出現翻黑。其中台達電本周才公布最新的營收，黃詣庭表示，以台達電為例，台達電去年12月的營收月增6.22個百分點，年增率將近四成仍是相當好的基本面，因此主要是短線衝高之後的獲利了結，造成股價回檔。