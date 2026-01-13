台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高
美股四大指數12日仍收紅，但漲勢收斂，以費半指數上漲0.4%較高。13日台股開高壓低再拉高，明顯波動加劇。盤中最高一度大漲406點，衝上30,973點，再刷盤中歷史新高，然而面臨31,000點關卡隨即賣壓出籠，一度下殺至30,529點。台積電（2330）盤中最高上漲30元至1,720元，同樣再刷新盤中歷史新高價位。
永豐期貨指出，台股昨日延續多頭強勢，加權指數開高走高、改寫新高後漲勢收斂，量能相較上周明顯降溫，屬於高檔「價漲量縮」的典型型態，解讀上更偏向健康的籌碼沉澱而非轉弱訊號，因為盤面並非失去動能而是資金開始做更有效率的輪動：一方面台積電持續扮演撐盤核心，使指數在高檔仍能穩住重心；另一方面資金明顯往中小型與題材股擴散，櫃買指數大漲2.4%，這種由大型權值托底、資金往上櫃與次產業擴散的多頭架構，通常比單靠權值硬推更能延長行情壽命。
永豐期貨分析，盤勢之所以出現追價意願下降，除目前指數高檔外，更關鍵是台積電法說會進入倒數，市場已把AI需求、先進製程與資本支出上修等利多預期推到偏樂觀的區間，短線資金自然傾向「先不追權值、改追彈性」，同時壽險等長線資金可能已完成布局；因此接下來的重點不在於法說會是否「好」，而在於能否「好到足以擊敗已被拉高的市場共識」，另外，美股雖在1月9日續創新高，但走勢呈現高檔壓縮、對數據高度敏感的「壓抑型」強勢：上有創高慣性、下有利率與通膨不確定性牽制，這種氛圍最容易觸發外資在新興市場做短線倉位調整；尤其美國12月CPI將公布，若數據擾動利率與美元，外資在台股的方向可能出現新的變化，並直接反映在台積電與大型權值的籌碼上。
