快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

美股四大指數12日仍收紅，但漲勢收斂，以費半指數上漲0.4%較高。13日台股開高壓低再拉高，明顯波動加劇。盤中最高一度大漲406點，衝上30,973點，再刷盤中歷史新高，然而面臨31,000點關卡隨即賣壓出籠，一度下殺至30,529點。台積電（2330）盤中最高上漲30元至1,720元，同樣再刷新盤中歷史新高價位。

永豐期貨指出，台股昨日延續多頭強勢，加權指數開高走高、改寫新高後漲勢收斂，量能相較上周明顯降溫，屬於高檔「價漲量縮」的典型型態，解讀上更偏向健康的籌碼沉澱而非轉弱訊號，因為盤面並非失去動能而是資金開始做更有效率的輪動：一方面台積電持續扮演撐盤核心，使指數在高檔仍能穩住重心；另一方面資金明顯往中小型與題材股擴散，櫃買指數大漲2.4%，這種由大型權值托底、資金往上櫃與次產業擴散的多頭架構，通常比單靠權值硬推更能延長行情壽命。

永豐期貨分析，盤勢之所以出現追價意願下降，除目前指數高檔外，更關鍵是台積電法說會進入倒數，市場已把AI需求、先進製程與資本支出上修等利多預期推到偏樂觀的區間，短線資金自然傾向「先不追權值、改追彈性」，同時壽險等長線資金可能已完成布局；因此接下來的重點不在於法說會是否「好」，而在於能否「好到足以擊敗已被拉高的市場共識」，另外，美股雖在1月9日續創新高，但走勢呈現高檔壓縮、對數據高度敏感的「壓抑型」強勢：上有創高慣性、下有利率與通膨不確定性牽制，這種氛圍最容易觸發外資在新興市場做短線倉位調整；尤其美國12月CPI將公布，若數據擾動利率與美元，外資在台股的方向可能出現新的變化，並直接反映在台積電與大型權值的籌碼上。

台積電 權值 新興市場

延伸閱讀

台灣不是沒有危機！先進製程領先英特爾、三星 1件事撼動台積電地位

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

國安基金進場逾270天 台股創高仍未言退！網酸：護盤還炒股？

台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

相關新聞

台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

國安基金委員會議昨日決議退場，原本市場擔心是否會引發台股震盪，但最新外電報導，美台關稅將以15%定案，為此台積電將在亞利...

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

美股四大指數12日仍收紅，但漲勢收斂，以費半指數上漲0.4%較高。13日台股開高壓低再拉高，明顯波動加劇。盤中最高一度大...

「積友友」暴走！漢唐、長興閃紅燈 從無塵室到CoWoS材料全線點火

護國神山再創奇蹟！台積電（2330）13日飆上1,720元歷史新高，市值衝破44.6兆元。受惠美台貿易協議傳將關稅降至1...

台美關稅傳15%定案 早盤浮現資金布局建廠題材相關股

台美關稅將以15%定案的消息傳出，第一金投顧董事長黃詣庭建議，如果美國對台灣的關稅降到15%的話，此時投資人可以從科技股...

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

台股13日開盤指數上漲63.57點，開盤指數為30,630.86點，早盤最高一度達30,973.85點，大漲逾400點，...

股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

國安基金委員會議12日決定終結國安基金史上最長的一次護盤，除了台股大盤指數已站上三萬點展現股民的信心，以及多項經濟指標已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。