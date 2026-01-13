傳台美關稅可望下修至15% 台積法說前台股再創新高

台積電擴美再傳「加碼」訊號，帶動建廠供應鏈13日早盤火力全開。根據路透社報導指出，川普政府接近與台灣敲定貿易協議，美國對台貨品進口關稅可望由20%下修至15%，並要求台積電（2330）承諾顯著提高對美投資、在亞利桑那州「至少再建5座」半導體設施。

利多消息點燃資金追價，台股早盤一度大漲逾400點、續創新高，台積電跳空開高以1,720元改寫新天價，市值同步推升至約44.6兆元，成為撐盤主力。在「台積電美國擴廠題材」想像下，廠務工程族群率先噴出，台積電建廠長期合作夥伴漢唐（2404）盤中一度強攻漲停、最高見1,080元；無塵室機電整合的聖暉*（5536）與工業機電系統整合的亞翔（6139）也同步走強。

值得注意的是，台積電本周四（15日）法說會在即，市場原本就聚焦公司對AI/HPC需求、資本支出與海外擴產節奏的最新釋出，相關「擴美」訊息也讓資金提前卡位供應鏈題材。

市場解讀，若台美關稅協議進入最後階段、且台積電擴大在美投資版圖，最先受惠者往往就是「先蓋得出來」的建廠供應鏈——從無塵室、機電、管線到系統整合，訂單能見度與排程優先順序都可能被往前推。廠務業者也形容，台積電對供應鏈的核心要求不外乎兩件事：一是把產能拉大，二是把交付時程再往前壓縮。