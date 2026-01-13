快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

傳台美關稅可望下修至15% 台積法說前台股再創新高

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台積電擴美再傳「加碼」訊號，帶動建廠供應鏈13日早盤火力全開。根據路透社報導指出，川普政府接近與台灣敲定貿易協議，美國對台貨品進口關稅可望由20%下修至15%，並要求台積電（2330）承諾顯著提高對美投資、在亞利桑那州「至少再建5座」半導體設施。

利多消息點燃資金追價，台股早盤一度大漲逾400點、續創新高，台積電跳空開高以1,720元改寫新天價，市值同步推升至約44.6兆元，成為撐盤主力。在「台積電美國擴廠題材」想像下，廠務工程族群率先噴出，台積電建廠長期合作夥伴漢唐（2404）盤中一度強攻漲停、最高見1,080元；無塵室機電整合的聖暉*（5536）與工業機電系統整合的亞翔（6139）也同步走強。

值得注意的是，台積電本周四（15日）法說會在即，市場原本就聚焦公司對AI/HPC需求、資本支出與海外擴產節奏的最新釋出，相關「擴美」訊息也讓資金提前卡位供應鏈題材。

市場解讀，若台美關稅協議進入最後階段、且台積電擴大在美投資版圖，最先受惠者往往就是「先蓋得出來」的建廠供應鏈——從無塵室、機電、管線到系統整合，訂單能見度與排程優先順序都可能被往前推。廠務業者也形容，台積電對供應鏈的核心要求不外乎兩件事：一是把產能拉大，二是把交付時程再往前壓縮。

台積電

延伸閱讀

柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」關稅議題憂台積電變「美積電」

台灣不是沒有危機！先進製程領先英特爾、三星 1件事撼動台積電地位

傳台美關稅15% 民進黨團酸：黃國昌在赴美飛機上用念力促成

台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

相關新聞

台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

國安基金委員會議昨日決議退場，原本市場擔心是否會引發台股震盪，但最新外電報導，美台關稅將以15%定案，為此台積電將在亞利...

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

美股四大指數12日仍收紅，但漲勢收斂，以費半指數上漲0.4%較高。13日台股開高壓低再拉高，明顯波動加劇。盤中最高一度大...

「積友友」暴走！漢唐、長興閃紅燈 從無塵室到CoWoS材料全線點火

護國神山再創奇蹟！台積電（2330）13日飆上1,720元歷史新高，市值衝破44.6兆元。受惠美台貿易協議傳將關稅降至1...

台美關稅傳15%定案 早盤浮現資金布局建廠題材相關股

台美關稅將以15%定案的消息傳出，第一金投顧董事長黃詣庭建議，如果美國對台灣的關稅降到15%的話，此時投資人可以從科技股...

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

台股13日開盤指數上漲63.57點，開盤指數為30,630.86點，早盤最高一度達30,973.85點，大漲逾400點，...

股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

國安基金委員會議12日決定終結國安基金史上最長的一次護盤，除了台股大盤指數已站上三萬點展現股民的信心，以及多項經濟指標已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。