快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

振大環球今年營收拚三成成長 大股東買盤力挺 股價大漲創一個多月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

振大環球（4441）2026年營運展望樂觀，預期全年營收可望維持雙位數成長，並以挑戰30%成長幅度為努力目標；毛利率表現也將優於2025年，目標逐步回升至2024年約24.5%的水準。去年底大股東並以實際行動買入公司股票，展現高度信心。在基本面撐腰下，振大環球13日股價盤中一度來到266元，漲幅超過8%，創下一個多月來新高。

在獲利與股東回饋方面，振大環球表示，2026年現金股利配發金額可望高於2025年，配息金額不低於每股10元，配發率至少70%，延續高配息政策，顯示公司對中長期現金流與營運穩定度具備信心。

就營運結構來看，振大環球2025年第4季客戶結構與第3季相近，電商客戶占比約五成，毛利率表現亦與前一季相當。隨電商訂單穩定成長、品牌與實體通路訂單結構優化，2026年整體毛利率可望進一步改善。公司也指出，不同通路毛利結構以實體通路最高，其次為電商、品牌客戶，亞馬遜訂單毛利率與公司平均水準相當，而Dicks相關訂單則高於平均。

在主要客戶方面，振大環球指出，美國大型運動用品通路Dicks今年自有品牌成長幅度至少10%，目前占公司營收比重約20%；Foot Locker併購整合效益則預期於2026年下半年逐步明朗。此外，公司今年新增兩家運動類型新客戶，上半年仍處於打樣階段，預計2026年下半年開始出貨，並於2027年帶來較顯著的成長貢獻。

電商客戶方面，振大環球指出，亞馬遜成長動能來自於掌握消費趨勢，2025年電商銷售年增幅度超過一成。其中，知名網紅蘇菲亞（Sofia Grainge）代言的是母嬰產品系列，2025年占亞馬遜出貨比重約三至四成，2026年成長動能仍佳；由Demi代言的女性時裝系列今年將展開巡迴演出，預期自2026年第2季起明顯發酵，今年出貨量有機會超越Sofia，成為新的成長主力。公司並指出，未來3至5年網紅合作數量目標將達雙位數，甚至朝三位數規模擴大，今年亦已啟動運動款式的開發與出貨。

在產能與供應鏈布局上，振大環球表示，2026年將加速推進越南與印尼產能，以因應客戶需求成長，其中印尼合作廠為長期合作夥伴，未來不排除於2027年朝合資方向發展，並進一步往上游布廠整合。此外，關稅方面，去年8月1日後新開發案件即不再替客戶分擔關稅，2025年第4季關稅分攤比重已相當低，2026年起將不再有相關負擔，有助於毛利率穩定。

亞馬遜 電商

延伸閱讀

美台關稅傳15% 台積電要再增5座廠 賴士葆憂：買賣不划算

台積電增廠5座換美台關稅15%？ 許宇甄：政府勿用沉默送走護國神山

傳台美關稅15% 民進黨團酸：黃國昌在赴美飛機上用念力促成

美對中關稅恐加25%！ 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國家中招

相關新聞

台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

國安基金委員會議昨日決議退場，原本市場擔心是否會引發台股震盪，但最新外電報導，美台關稅將以15%定案，為此台積電將在亞利...

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

美股四大指數12日仍收紅，但漲勢收斂，以費半指數上漲0.4%較高。13日台股開高壓低再拉高，明顯波動加劇。盤中最高一度大...

「積友友」暴走！漢唐、長興閃紅燈 從無塵室到CoWoS材料全線點火

護國神山再創奇蹟！台積電（2330）13日飆上1,720元歷史新高，市值衝破44.6兆元。受惠美台貿易協議傳將關稅降至1...

台美關稅傳15%定案 早盤浮現資金布局建廠題材相關股

台美關稅將以15%定案的消息傳出，第一金投顧董事長黃詣庭建議，如果美國對台灣的關稅降到15%的話，此時投資人可以從科技股...

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

台股13日開盤指數上漲63.57點，開盤指數為30,630.86點，早盤最高一度達30,973.85點，大漲逾400點，...

股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

國安基金委員會議12日決定終結國安基金史上最長的一次護盤，除了台股大盤指數已站上三萬點展現股民的信心，以及多項經濟指標已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。