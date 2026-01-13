振大環球今年營收拚三成成長 大股東買盤力挺 股價大漲創一個多月新高

振大環球（4441）2026年營運展望樂觀，預期全年營收可望維持雙位數成長，並以挑戰30%成長幅度為努力目標；毛利率表現也將優於2025年，目標逐步回升至2024年約24.5%的水準。去年底大股東並以實際行動買入公司股票，展現高度信心。在基本面撐腰下，振大環球13日股價盤中一度來到266元，漲幅超過8%，創下一個多月來新高。

在獲利與股東回饋方面，振大環球表示，2026年現金股利配發金額可望高於2025年，配息金額不低於每股10元，配發率至少70%，延續高配息政策，顯示公司對中長期現金流與營運穩定度具備信心。

就營運結構來看，振大環球2025年第4季客戶結構與第3季相近，電商客戶占比約五成，毛利率表現亦與前一季相當。隨電商訂單穩定成長、品牌與實體通路訂單結構優化，2026年整體毛利率可望進一步改善。公司也指出，不同通路毛利結構以實體通路最高，其次為電商、品牌客戶，亞馬遜訂單毛利率與公司平均水準相當，而Dicks相關訂單則高於平均。

在主要客戶方面，振大環球指出，美國大型運動用品通路Dicks今年自有品牌成長幅度至少10%，目前占公司營收比重約20%；Foot Locker併購整合效益則預期於2026年下半年逐步明朗。此外，公司今年新增兩家運動類型新客戶，上半年仍處於打樣階段，預計2026年下半年開始出貨，並於2027年帶來較顯著的成長貢獻。

電商客戶方面，振大環球指出，亞馬遜成長動能來自於掌握消費趨勢，2025年電商銷售年增幅度超過一成。其中，知名網紅蘇菲亞（Sofia Grainge）代言的是母嬰產品系列，2025年占亞馬遜出貨比重約三至四成，2026年成長動能仍佳；由Demi代言的女性時裝系列今年將展開巡迴演出，預期自2026年第2季起明顯發酵，今年出貨量有機會超越Sofia，成為新的成長主力。公司並指出，未來3至5年網紅合作數量目標將達雙位數，甚至朝三位數規模擴大，今年亦已啟動運動款式的開發與出貨。

在產能與供應鏈布局上，振大環球表示，2026年將加速推進越南與印尼產能，以因應客戶需求成長，其中印尼合作廠為長期合作夥伴，未來不排除於2027年朝合資方向發展，並進一步往上游布廠整合。此外，關稅方面，去年8月1日後新開發案件即不再替客戶分擔關稅，2025年第4季關稅分攤比重已相當低，2026年起將不再有相關負擔，有助於毛利率穩定。