台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
紐時披露台美接近達成貿易協議，台積電將美國至少再建五座晶圓廠。（路透）
國安基金委員會議昨日決議退場，原本市場擔心是否會引發台股震盪，但最新外電報導，美台關稅將以15%定案，為此台積電將在亞利桑那州至少再建5座廠。台積電開盤之後不但創1720新天價，也帶動台股早盤一度大漲400點，以30973.85點再創大盤指數新高紀錄。

在台積電領軍之下，權值股相繼上漲，盤中聯發科漲15元至1460元，台達電上漲25元到1080元。

美國司法部對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，市場擔憂聯準會獨立性再度受到挑戰，周一美股早盤承壓，但後續隨著低接買盤進場，帶動四大指數全面收紅；道瓊與標普500分別上漲0.17%與0.16%；那斯達克上漲0.26%；費半漲幅為 0.47%。

在操盤策略上法人也提醒，台積電法說會之前，半導體設備、廠務工程、鑽石碟、再生晶圓概念等類股走勢分歧，建議留意高位階個股型態轉弱且法人由買轉賣標的等動態，可提前獲利了結。

對於選股方向與操作策略，法人盤點，低軌衛星；PCB鑽針、墊板受惠 CCL（銅箔基板）M8、M9 材料，帶動耗材需求大幅成長，部分個股呈現強者恆強走勢。

隨著封裝規格升級，今年封裝與測試業務迎來產業長多格局；除此之外・近期台股波動加劇・高配息標的深受市場買盤青睞・投資人可留意拉回布局的時機點。

台積電 台股 市場

