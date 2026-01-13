台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

台股13日開盤指數上漲63.57點，開盤指數為30,630.86點，早盤最高一度達30,973.85點，大漲逾400點，再創歷史新高點位。台積電（2330）開盤價1,720元，上漲30元。

統一投顧表示，周一在大型權值股帶動下，台股跳空開高走高，不過，眾多記憶體為處置股，流動性較弱，整體成交量低於七千億。技術指標KD高檔鈍化、RSI向上延伸、MACD紅色柱體放大，整體多方氣勢旺盛。

目前大盤高位階短線急漲，在量能未維持七千億，需留意技術面修正正乖離。本週台積電法說及走勢將為指數動能關鍵，在資金行情推動下，指數高檔震盪視為籌碼換手整理，後續仍有機會挑戰新高。

12）日美股指數收盤：道瓊工業指數收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；標普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，收7,674.84點。

川普周一表示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨美國加徵25%關稅的措施，新關稅措施立即生效。根據外媒報導，美國與台灣即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，同時台積電需在美國進行大幅投資。受科技股上漲帶動，Alphabet市值升破4兆美元大關。

台指期12日淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至2,921口，其中外資淨空單增加309口至26,892口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少404口至5,240口。

選擇權未平倉量部分，1月W2大量區買權OI落在31,800點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,800點，月賣權最大OI落在28,500點。