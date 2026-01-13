快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台股13日開盤指數上漲63.57點，開盤指數為30,630.86點，早盤最高一度達30,973.85點，大漲逾400點，再創歷史新高點位。台積電（2330）開盤價1,720元，上漲30元。

統一投顧表示，周一在大型權值股帶動下，台股跳空開高走高，不過，眾多記憶體為處置股，流動性較弱，整體成交量低於七千億。技術指標KD高檔鈍化、RSI向上延伸、MACD紅色柱體放大，整體多方氣勢旺盛。

目前大盤高位階短線急漲，在量能未維持七千億，需留意技術面修正正乖離。本週台積電法說及走勢將為指數動能關鍵，在資金行情推動下，指數高檔震盪視為籌碼換手整理，後續仍有機會挑戰新高。

12）日美股指數收盤：道瓊工業指數收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；標普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，收7,674.84點。

川普周一表示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨美國加徵25%關稅的措施，新關稅措施立即生效。根據外媒報導，美國與台灣即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，同時台積電需在美國進行大幅投資。受科技股上漲帶動，Alphabet市值升破4兆美元大關。

台指期12日淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至2,921口，其中外資淨空單增加309口至26,892口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少404口至5,240口。

選擇權未平倉量部分，1月W2大量區買權OI落在31,800點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,800點，月賣權最大OI落在28,500點。

台積電 美國

延伸閱讀

川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

紐時：台美近達成協議…對台關稅15% 台積電擴大投資

相關新聞

台積電擴大在美投資換關稅15%？台積股價仍強 法人建議後續布局

國安基金委員會議昨日決議退場，原本市場擔心是否會引發台股震盪，但最新外電報導，美台關稅將以15%定案，為此台積電將在亞利...

國安基金退場「賣紅不賣黑」 護盤279天創紀錄

台股大盤在開年後站上三萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年四月九日護盤至今已發揮穩定市場及...

國安基金退場…法人：不代表行情反轉 象徵市場回歸常態運作

國安基金宣布完成階段性任務，決議啟動退場機制。法人指出，台股多頭強勢，國安基金即便全數退場，對市場實質影響相當有限。此外...

觀察站／國安基金出場時機好 有望清倉疾無蹤

國安基金委員會議昨天決議終結國安基金史上最長的一次護盤任務，除了台股大盤指數已站上三萬點，顯示投資人的信心，以及多項經濟...

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

台股13日開盤指數上漲63.57點，開盤指數為30,630.86點，早盤最高一度達30,973.85點，大漲逾400點，...

不甩外資賣超…台股內資猛 多頭一路衝

外資昨（12）日雖賣超台股121億元，但在大戶、中實戶、壽險資金、ETF等四路內資搶進下，加權指數盤中再創歷史新高30,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。