股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

國安基金委員會議12日決定終結國安基金史上最長的一次護盤，除了台股大盤指數已站上三萬點展現股民的信心，以及多項經濟指標已展現台灣基本面之外，此一時間點國安基金的退場，還會有二大效益，其一，由於台股成交量放大，將使國安基金賣股更加「去無蹤」；其二，國安基金第四季等於完全被「卡」在場內，雖未再買股但卻因為未被授權退場而不能賣股，如今終於可以賣股了，而且以台股當前的成交量來看，不但能賣到好價格，且可望縮短清倉的時間。

根據國安基金幕僚評估，台股從新年開盤以來，成交量都在6千億之上，甚至還有8千億、上兆，國安基金僅122.5億的持股部位要退場，更能被龐大的成交量所稀釋。據了解，國安基金幕僚內部已定調，會「很有秩序的退場」，不只看價，也會看量。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，國安基金一定會選整體流動性好、市場氛圍正向的時候，例如，指數高位階、成交量大時，才會進行退場，倘若成交量明顯萎縮，國安基金就不會賣股。他也認為，國安基金現在退場，相對也可賣到更好的價格，同時也能保有下次繼續更多調節市場的空間。

台新投顧副董事長李鎮宇則分析，此次國安基金退場的情境，與 2020年的情境較為相似，是在股市創高、多頭架構確立的情況之下「功成身退」，預期對市場的負面衝擊有限，且不改變台股既有的多頭格局。

這次國安基金進場的成效，台股從17000點漲到3萬點，也是史上護盤期間指數漲最多的一次。至於台股在13日的表現，黃詣庭分析，雖然仍不排除13日台股有波動可能性，但過去經驗看來，退場一周大致為小跌或平盤附近，退場之後的三至六個月，台股都明顯上揚回歸基本面。

華南投顧董事長呂仁傑指出，退場頂多只會造成短期的心理影響，更何況國安基金實際上早在三個月前就沒再出手護盤了，因此，本周台股的表現，比起國安基金退場影響，主要仍來自於川普的最高法院判決，以及台積電在周四法說會釋出的訊息。

李鎮宇認為，在多數情況之下，國安基金退場即是利多，統計過去 8 次退場紀錄，退場後一個月上漲機率約為60%；此外從 2020 年與 2023 年的經驗來看，退場後一周或一個月，台股都上漲，顯示只要基本面強勁，這反而是佈局的時機，而且2023年的經驗，國安基金退場後隔日台股就大漲124點，後續一季漲幅6.8%，開啟長波段的多頭。