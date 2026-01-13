國安基金退場 護盤279天史上最長

國安基金昨（12）日召開第四季例行委員會議，考量國安基金自去年4月9日起執行安定任務以來，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，因此委員會決議停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，結束為期279天的護盤任務，並寫下史上最長護盤紀錄。

據了解，本季國安基金委員會由行政院副院長鄭麗君主持。國安基金表示，2025年台灣經濟基本面表現相當穩健，出口暢旺、國內股市屢創新高，多家機構也上調台灣經濟成長率預測，投資人信心回升，儘管大環境仍有地緣政治、對等關稅等風險，但目前基本上已屬於一般性風險，方向較為可控，因此所有委員一致認為應該退場。

國安基金昨日並公布最新財報，截至去年12月底，國安基金自2025年4月9日進場以來，累計共投入約122.49億元，與去年第3季底所公布的數字相同，顯示國安基金去年第4季並未再投入進場。

另外，截至去年12月底，國安基金持股市值約186.89億元，帳面未實現利益約64.39億元，相較於去年第3季底，帳面獲利增加逾27.8億元，尚有應收股利4,092萬餘元。市場估算，國安基金本次護盤，若不計股息，投報率已超過50%。

本次是國安基金第九度進場護盤，主要是基於美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，造成台股急跌，國安基金委員會在去年4月8日決議啟動，並於4月9日起執行護盤，至今已執行護盤任務長達279天，台股加權指數截至昨日為止，已從18,459點，收至30,567點，漲幅達65.5%，指數站上3萬點。

與會人士透露，國安基金最主要任務在於「安定」，目前看來已達成目的，因此會中大家意見非常一致，認為現在的時間點應該退場。