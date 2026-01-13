國安基金退場 法人喊免驚
國安基金管理委員會昨（12）日宣布，達成台股階段性護盤任務，將順勢退場，引起市場譁然。國安基金退場對台股後市影響，國內法人普遍仍持樂觀態度，認為護盤「信心喊話」意義遠大於實質買盤，台股在基本面強勁與元月多頭利多的支撐下，後市依然看俏。
國安基金公告，自2025年4月9日進場以來，累計投入資金僅約122.49億元。台新投顧副總經理黃文清分析，相較於台股目前單日動輒超過6,000億元的成交量，國安基金投入金額可謂「九牛一毛」，對盤勢實質影響幾乎不存在。
統一投顧董事長黎方國也表示，國安基金在空頭市場是穩定民心的焦點，在多頭市場則屬錦上添花，目前市場熱度已起，投資人毋須擔心退場衝擊。
