不甩外資賣超…台股內資猛 多頭一路衝

外資昨（12）日雖賣超台股121億元，但在大戶、中實戶、壽險資金、ETF等四路內資搶進下，加權指數盤中再創歷史新高30,681點，終場上漲278點收30,567點，改寫歷史收盤次高。法人指出，「內資太猛」，多頭趨勢不會改變，指數不用預設高點。

除加權指數盤中30,681點再創新高，台股也創下多項歷史新高紀錄，包括電子指數盤中1,865.43點；台指期盤中30,763點、收盤30,701點；上櫃市值7.69兆元；股王信驊盤中8,240元，收盤8,055元，創下個股歷史新高價位；權王台積電（2330）盤中最高1,705元平歷史高，終場上漲10元收1,690元。上櫃指數收在286.57點，則為2000年4月後高點。

台股昨天盤面中，低軌道衛星、軍工、PCB、記憶體、封測、被動元件等獲得資金青睞。上市19大類股也是漲多跌少，電器電纜上漲3.7%最強勢，其次水泥上漲3.1%、塑膠上漲2.8%，玻璃陶瓷下跌0.5%最弱勢。千金股漲跌互見，亞德客-KY下跌30元、收970元，使千金股降至28檔，群聯上漲8.9%最強勢，其次是信驊上漲5%，緯穎下跌3.4%最弱勢。

籌碼面來看，三大法人賣超144.9億元，其中外資現貨賣超121.6億元，連四賣，累計賣超507.9億元，外資期貨淨空單增加309口至26,892口；投信賣超100億元，連12賣，累計賣超539.7億元；自營商買超76.7億元，連二買，累計買超96.2億元。八大公股行庫賣超15.3億元，買轉賣。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清看法，加權指數市值達到近百兆元，單日成交量動輒六千餘億元，加上大型權值股如台積電股價已來到近1,700元價位，讓外資百餘億元買賣超金額對台股影響性大幅下降，甚至可能光一家投信的買盤就可以抵銷。

黎方國與黃文清分析，強勁的內資買盤來自ETF、投信基金、海外匯回資金、壽險、自營商，也不排除有中實戶。此外，房市近期較不景氣，逼出不少資金往股市移動，匯聚成台股強勁支撐力道。因此即使自2020年以來，外資除2023年以外每年都賣超，累計賣超3.28兆元，台股仍大漲18,570點。