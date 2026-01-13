信驊股價突破8,000元 四大優勢獲買盤追捧

股王信驊（5274）昨（12）日盤中攻上8,240元天價，收盤價8,055元，為台股史上第一檔站上8,000元大關的個股，市值衝上3.044.79億元，收盤價與市值同寫新猷。

法人指出，信驊持續獲資金追捧，股價續創新高，成為台股第一檔8,000元以上個股，關鍵在於四大優勢，首先是主力產品伺服器遠端管理晶片（BMC）搭上AI大浪潮，站在對的趨勢上，其次為公司長期累積取得市場寡占地位，第三是具備深厚技術／客戶關係構築的高門檻護城河，最後是上述優勢堆砌出的出色基本面。

首先，在趨勢面上，信驊正好位於資料中心與AI伺服器架構核心。信驊董事長林鴻明曾說，BMC在伺服器中的角色並非因AI才突然變得重要，而是隨著AI伺服器推升運算密度與系統複雜度，BMC原本負責的系統管理、遠端監控、韌體更新、資安防護與穩定度維持等功能，被進一步放大，成為支撐資料中心運作的中樞。也因此，信驊近年積極擴大產品組合，從單一管理晶片，延伸至資安防護、平台韌體保護與回復（PFR）等應用，成長動能已由單純台數循環，轉為「極大化單一主板營收價值」。

其次，信驊在BMC市場建立難以撼動的寡占地位。業界分析，全球伺服器BMC市場集中度高，信驊長期深耕資料中心與雲端客戶，隨著平台型客戶增加、產品世代由三年縮短至一年半，信驊憑藉完整產品線與模組化設計，能快速跟上新架構需求，同步拉高功能整合度與產品均價（ASP）。

第三，信驊已構築極高產業門檻，後進者難以跨入。林鴻明曾說，伺服器相關晶片從設計到量產需投入逾五年，新進者即便順利切入，首代產品能取得3%至5%市占已屬不易，更難在短期內提供完整解決方案。

第四，信驊去年營收創新高，本季營收也將再寫新猷，獲得市場肯定。