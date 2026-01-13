國安基金退場…法人：不代表行情反轉 象徵市場回歸常態運作

國安基金宣布完成階段性任務，決議啟動退場機制。法人指出，台股多頭強勢，國安基金即便全數退場，對市場實質影響相當有限。此外，退場更不代表行情反轉。

台新投顧副總經理黃文清指出，以國安基金公布數據來看，自去年四月進場以來，累計投入金額約一二二億元，對比目前台股單日成交量動輒六、七千億元，占比極低，難以對盤勢造成明顯衝擊。法人也說，即便國安基金宣布退場，對目前盤勢影響有限，主因在於退場機制採取「分批、漸進」方式進行，不會短時間內出現大幅賣單衝擊市場，加上市場本身動能仍然充足，「退場的金額可能散戶大軍就能補上」。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，國安基金一定會選整體流動性好、市場氛圍正向的時候，例如指數高位階、成交量大時才會退場，若成交量明顯萎縮，國安基金就不會賣股。

他認為國安基金現在退場，相對也可賣到更好的價格，同時也能保有下次更多調節市場的空間。

台新投顧副董事長李鎮宇說，在多數情況之下，國安基金退場即是利多，統計過去八次退場紀錄，退場後一個月上漲機率約為百分之六十；從一○九年、一一二年的經驗來看，退場後一周或一個月台股都上漲，顯示只要基本面強勁，反而是布局的時機。根據一一二年的經驗，國安基金退場後隔日台股大漲一二四點，後續一季漲幅百分之六點八，開啟長波段的多頭。

從資金結構來看，去年第四季以來，台股上漲動能主要由內資推動，包括投信、自營商與散戶資金持續進場，今年開春後加權指數站穩三萬點整數關卡，市場也觀察到外資出現回補跡象，內外資合力支撐盤勢。

黃文清指出，國安基金此時退場，主因在於原先干擾市場的不確定因素已逐步淡化，包括對等關稅及美國「二三二條款」相關疑慮皆已有所緩解，加上目前市場多頭結構明確、資金動能強勁，「說真的，已經沒有護盤的必要性」。

法人表示，在ＡＩ產業趨勢未變、企業獲利展望持續改善的情況下，國安基金退場象徵市場回歸常態運作，並非利空訊號，短期台股雖可能高檔震盪，但整體多頭架構仍未改變，大盤向上走勢可望延續。