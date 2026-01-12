金控去年賺5,568億元寫史上第三！9家飆新高 壽險雙雄單月失血

2025年全年13家金控稅後純益5,863.2億元，若加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.73億元寫史上第三高，年減6.9%。壽險金控因年底一次提存三成獲利到外匯價格準備金中，拖累了整體金控獲利表現。

除富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）與國票金（2889）外，其餘9家金控全年獲利皆寫歷史新高。富邦金全年獲利與EPS仍穩居金控雙冠王。

從金控類型觀察，去年獲利明顯由銀行型金控撐盤。七家銀行型金控全年稅後純益2,512.9億元、年增3.2%，優於證票券型年增2.14%，也明顯領先四家壽險型金控年減6.4%的表現。

單月表現方面，12月金控稅後純益僅258.3億元，月減56%。其中證票券型金控逆勢月小增0.32%，銀行型與壽險型則分別月減8.4%與87.5%，主因年底銀行增提呆帳、壽險業一次性提存約三成稅前盈餘至外匯價格變動準備金，壓抑獲利。

富邦金、國泰金壽險雙雄去年底也受一次性提存獲利衝擊，單月獲利明顯受挫，富邦金12月稅後純益僅剩1.4億元，國泰金單月盈轉虧8.5億元。

但拉長全年觀察，兩家金控仍繳出歷史高檔成績，富邦金全年賺1,208.5億元、每股稅後純益（EPS）8.36元寫歷年第三高，穩居全年獲利與EPS雙冠王，EPS更連續17年稱冠。國泰金全年稅後純益1,079.9億元、EPS 7.08元仍寫歷史次高。

從獲利結構來看，兩家金控皆因壽險子公司須就全年獲利三成提存外價金，壓抑帳面表現。

國泰人壽全年稅後純益565.5億元，若排除提存影響，全年稅後純益可達739.5億元、創歷史次高；富邦人壽全年稅後純益625.5億元，若不計一次性提存281億元外價金，全年稅前盈餘約1,200億元，顯示本業獲利動能仍在。

相較壽險端承壓，兩家金控的銀行與非壽險子公司則成為穩定支撐。國泰世華銀行、台北富邦銀行全年獲利雙雙創新高，放款成長與利差擴張帶動利息淨收益提升，產險與證券子公司獲利也維持高檔，凸顯壽險金控在匯率與準備金制度下，獲利結構分流趨勢持續。

台新新光金（2887）則受惠合併效益顯現，全年稅後純益373.6億元、年增86%，EPS 1.91元創新高；銀行子公司獲利穩步成長，壽險方面，新壽合併後累計稅後純益56.8億元，台新人壽則因準備金提存與初年費用增加，短期獲利仍有壓力。

法人指出，2026年美國聯準會料將續降息，台美利差縮減將影響銀行業2026年Swap收益減少逾兩成，但有助銀行美元資金成本下降並提升外幣放款需求，預料2026年銀行淨利收可望維持中位數成長。

壽險型金控面臨接軌TW-ICS資本疑慮降低，但獲利是否回穩，CSM開帳數、2026年股票資本利得水準將是未來營運動能關鍵，另AC部位轉到OCI金額及未來利率波動也將影響淨值水準，市場對壽險型金控仍呈現較觀望態度。