八方雲集營收／2025年12月單月、第4季單季、全年「三創新高」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
八方雲集。圖／聯合報系資料照片
八方雲集（2753）繳出亮麗成績單，12日公告2025年12月及全年營收，創下單月、單季及全年都同步寫歷史新高記錄。

八方雲集12月合併營收7.70億元，較11月微幅成長0.25%，較2024年同期成長3.62%，12月營收再次打破11月紀錄，創下歷史單月最高表現；2025年第4季累計營收達23.04億元，較第3季累計營收的22.02億元成長4.59%，較2024年同期21.36億元成長7.85%；自結2025年全年累計營收達87.91億元，年增率9.51%。

展望2026年，八方雲集將以「國際市場深化布局、台灣市場穩健成長、數位服務全面升級」三大策略為核心發展主軸。美國市場方面，加州、德州與亞利桑那州將形成三州並進的發展格局，其中德州首家門市預計於今年4月營運，採用全新QSR快餐型態，優化消費者用餐體驗；亞利桑那州受惠於台積電（2330）進駐鳳凰城帶動的台商聚落效應，市場需求強勁，不會缺席美國台商科技廊道布點的戰略操作，展現對美國市場的堅定信心。

台灣市場則持續落實「汰弱留強」策略，今年目標淨增30家門市，強化在社區及商圈的品牌滲透度，並持續推動產品創新與數位服務升級，包括「八方點」線上點餐系統與自助點餐機的全面普及，提升營運效率與消費體驗。集團也將持續評估東南亞、東北亞、中東及歐洲等潛力市場的拓展機會，以品牌實力為基礎，結合產品創新、通路多元化與數位轉型，為消費者、投資人、股東與員工創造更大價值。

八方雲集集團表示，12月營收延續第4季以來的強勁成長動能，自10月、11月接連創下歷史新高後，12月再度突破紀錄，實現連續三個月挑戰營收新高的卓越表現。主要受惠於冬季熱食需求持續旺盛，集團主力商品鍋貼、水餃、金牌牛肉麵、湯品等熱騰騰餐點深受消費者喜愛，有效帶動門市來客數與客單價穩定成長，而梁社漢排骨品牌推出的番茄牛三寶等創新新品持續貢獻銷售，雙品牌商品組合綜效顯現，進一步強化門市整體銷售效率。

展店策略持續發揮規模經濟效益，截至2025年12月31日止，集團全球總店數達1,385家，較2024年12月31日的1,372家淨增加13家，其中台灣市場從1,286家成長至1,294家、美國市場從11家增至13家，多店網絡效應逐步顯現，為營收成長提供穩固支撐基礎。

在海外市場方面，12月納入美國第13家門市完整一個月的營收貢獻，成為推升集團整體營收的重要動能，該門市位於北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉(Santa Clara)，開幕以來持續獲得當地居民熱烈迴響，排隊人潮絡繹不絕，充分驗證正宗台灣味在美國科技聚落的市場潛力，隨著美國門市營運逐步成熟，海外市場對集團營收的貢獻度將持續提升。

在多元通路拓展方面，集團於2025年12月完成與家樂福通路的合作簽約，消費者現在已可在全國家樂福量販門市購買到「梁社漢金牌牛肉麵」調理包產品，這是繼去年於momo購物網上架販售後，實體零售通路的布局進一步擴大，集團經典產品從餐飲門市延伸至電商平台與量販通路，成功開創線上線下並進的全新銷售模式，搭配去年底雙12等檔期活動，為集團創造更多元的營收成長曲線。

