台股上市櫃總市值單日增1.08兆 登107.28兆新高

台股今天開高走高，上市指數盤中一度攀至30681.99點新高，終場收在30567.29點，上漲278.33點，上櫃指數收在286.57點，創下新高，上漲6.72點。上市、櫃公司總市值單日合計增加1.08兆元，攀升至107.28兆元，創歷史新高。

隨著台積電等電子權值股，以及水泥、電纜、塑膠、鋼鐵和機電類股等傳統產業股走強，台股上市指數今天上漲278.33點，收在30567.29點。

上櫃指數在環球晶、世界先進強攻漲停，以及群聯和信驊分別收在1775及8055元新高，終場收在286.57點，創下新高。

據證交所統計，上市公司總市值單日增加9027億元，攀升至99.59兆元。台積電今天上漲10元，收在1690元，市值增加2593億元，攀升至43.82兆元，占上市公司總市值的44%。

台達電上漲40元，收在1055元，市值增加1039億元，攀升至2.74兆元。聯發科上漲25元，收在1445元，市值增加400億元，攀高至2.31兆元。

據櫃買中心統計，上櫃公司市值增加1807億元，攀升至7.69兆元，創下新高。上市、櫃公司市值單日合計增加1.08兆元，攀高至107.28兆元，創下新紀錄。