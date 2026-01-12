台股上市櫃總市值單日增1.08兆 登107.28兆新高
台股今天開高走高，上市指數盤中一度攀至30681.99點新高，終場收在30567.29點，上漲278.33點，上櫃指數收在286.57點，創下新高，上漲6.72點。上市、櫃公司總市值單日合計增加1.08兆元，攀升至107.28兆元，創歷史新高。
隨著台積電等電子權值股，以及水泥、電纜、塑膠、鋼鐵和機電類股等傳統產業股走強，台股上市指數今天上漲278.33點，收在30567.29點。
上櫃指數在環球晶、世界先進強攻漲停，以及群聯和信驊分別收在1775及8055元新高，終場收在286.57點，創下新高。
據證交所統計，上市公司總市值單日增加9027億元，攀升至99.59兆元。台積電今天上漲10元，收在1690元，市值增加2593億元，攀升至43.82兆元，占上市公司總市值的44%。
台達電上漲40元，收在1055元，市值增加1039億元，攀升至2.74兆元。聯發科上漲25元，收在1445元，市值增加400億元，攀高至2.31兆元。
據櫃買中心統計，上櫃公司市值增加1807億元，攀升至7.69兆元，創下新高。上市、櫃公司市值單日合計增加1.08兆元，攀高至107.28兆元，創下新紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言