快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

台股上市櫃總市值單日增1.08兆 登107.28兆新高

中央社／ 新竹12日電
台股今天開高走高，上市指數盤中一度攀至30681.99點新高，終場收在30567.29點。聯合報記者余承翰／攝影
台股今天開高走高，上市指數盤中一度攀至30681.99點新高，終場收在30567.29點。聯合報記者余承翰／攝影

台股今天開高走高，上市指數盤中一度攀至30681.99點新高，終場收在30567.29點，上漲278.33點，上櫃指數收在286.57點，創下新高，上漲6.72點。上市、櫃公司總市值單日合計增加1.08兆元，攀升至107.28兆元，創歷史新高。

隨著台積電等電子權值股，以及水泥、電纜、塑膠、鋼鐵和機電類股等傳統產業股走強，台股上市指數今天上漲278.33點，收在30567.29點。

上櫃指數在環球晶、世界先進強攻漲停，以及群聯和信驊分別收在1775及8055元新高，終場收在286.57點，創下新高。

證交所統計，上市公司總市值單日增加9027億元，攀升至99.59兆元。台積電今天上漲10元，收在1690元，市值增加2593億元，攀升至43.82兆元，占上市公司總市值的44%。

台達電上漲40元，收在1055元，市值增加1039億元，攀升至2.74兆元。聯發科上漲25元，收在1445元，市值增加400億元，攀高至2.31兆元。

櫃買中心統計，上櫃公司市值增加1807億元，攀升至7.69兆元，創下新高。上市、櫃公司市值單日合計增加1.08兆元，攀高至107.28兆元，創下新紀錄。

市值 台積電 台股 櫃買中心 台達電 證交所

延伸閱讀

不錯過台股行情 0050定期定額人數突破70萬

股匯脫鉤 新台幣貶破31.6元續寫逾8個月低點

外資上周賣超台股434億元 逆勢大買聯電、南亞成市場焦點

法人調升這家公司目標價至9,500元 有機會成為台股首檔破萬標的

相關新聞

13家金控114年獲利5567億 富邦金連17年穩坐獲利王

114年金控獲利全數出爐，若加計合併前的新光金虧損，整體金控全年獲利為新台幣5567.73億元。富邦金以每股稅後盈餘（E...

國安基金退場 投顧：衝擊有限、AI續撐台股

國安基金宣布退場，結束長達279天的史上最久護盤。投顧指出，台股已站上3萬點，並創歷史新高，且國安基金實際賣出規模有限，...

國安基金退場 台新投顧黃文清：對台股沒影響

國安基金宣布完成階段性任務、將啟動退場機制。不過，台新投顧副總經理黃文清指出，國安基金累積投入122億元，對照現在台股6...

國泰投顧：歐股折價34% 資訊科技、工業、奢侈品獲利可期

邁入2026年，當前全球投資人一方面持續追逐以人工智慧（AI）為核心的美國大型科技股，另一方面卻也疑慮高估值與集中度風險...

八方雲集營收／2025年12月單月、第4季單季、全年「三創新高」

八方雲集（2753）繳出亮麗成績單，12日公告2025年12月及全年營收，創下單月、單季及全年都同步寫歷史新高記錄。

台股上市櫃總市值單日增1.08兆 登107.28兆新高

台股今天開高走高，上市指數盤中一度攀至30681.99點新高，終場收在30567.29點，上漲278.33點，上櫃指數收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。