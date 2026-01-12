快訊

胡瓜不走了！續留「綜藝大集合」 民視表態：樂見其成

韓、越、台股上周領漲亞股 不論外資買超或賣超

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股站上30,000點創歷史新高。記者許正宏／攝影
台股站上30,000點創歷史新高。記者許正宏／攝影

元月行情起跑，新興亞股上周普遍收紅，以南韓大漲6.4%最強，其次是越南漲4.7%、菲律賓漲3.5%、台股漲3.2%，僅兩個市場收黑，即印度跌2.5%、泰國跌0.4%。外資上周對亞股買少賣多，以對台股賣超8.6億美元最多，其次是印度的5.4億美元；買超則以對南韓4.6億美元最多，其次印尼的1.2億美元。

今年以來，主要新興亞股以南韓漲9.7%最優，再來是菲律賓的6%、台灣的5.5%，但印度跌1.5%最弱。同期間，外資買超9.7億美元居新興亞股之冠，其次是對印尼買超1.8億美元，賣超則以對印度賣8億美元最多，其次是賣超台股2.9億美元。

台股站上30,000點創歷史新高。保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，台灣經濟動能仍穩健，受惠於人工智慧（AI）相關出口的結構性成長。央行已將2026年經濟成長率上調至3.67%，同步下調通貨膨脹預估至1.63%。出口與內需可望成為今年經濟成長的雙引擎，也將成為台股多頭的驅動力。

安聯投信台股團隊布局仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現優於2025年，股價又有低基期的優勢，正面看待電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技族群等。

越南上周大漲5%，再創歷史新高。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南製造業採購經理人指數（PMI）持續高於50，就業人數連續第三個月增加，企業信心為2024年3月以來新高。此外，越南零售業被列為六大潛力產業之一，象徵內需消費持續復甦，民眾可支配所得提升，將給經濟基本面帶來更強的支撐。

台股 亞股 經濟成長率 AI 半導體 電子股

延伸閱讀

國安基金退場 台新投顧黃文清：對台股沒影響

股匯脫鉤 新台幣貶破31.6元續寫逾8個月低點

法人調升這家公司目標價至9,500元 有機會成為台股首檔破萬標的

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

相關新聞

國安基金宣布退場 今起停止執行護盤任務

國安基金（下稱本基金）今天舉行第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行...

國安基金宣布停止護盤 去年護盤台股帳面獲利64億元

國家金融安定基金（國安基金）12日召開去年第4季例行委員會議，並公布114年度財務報告。會中決議，考量執行任務至今已...

誰在撐腰？外資賣超121億元、這幾檔重砍股竟大漲

台股12日盤中一度衝達30,681.99點，再創新高，可惜漲勢收斂，終場以30,567.29點收盤，上漲278.33點，...

先進封裝躍居AI晶片關鍵 花旗按讚這三檔台廠

花旗證券在最新出具的「台灣半導體」產業報告中指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測供應...

13家金控114年獲利5567億 富邦金連17年穩坐獲利王

114年金控獲利全數出爐，若加計合併前的新光金虧損，整體金控全年獲利為新台幣5567.73億元。富邦金以每股稅後盈餘（E...

韓、越、台股上周領漲亞股 不論外資買超或賣超

元月行情起跑，新興亞股上周普遍收紅，以南韓大漲6.4%最強，其次是越南漲4.7%、菲律賓漲3.5%、台股漲3.2%，僅兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。