國泰投顧：歐股折價34% 資訊科技、工業、奢侈品獲利可期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
拜歐元勁升所賜，歐股今年上半年以美元計價漲幅領先美股創下歷史之最。圖為法蘭克福股市。（路透） 路透通訊社
邁入2026年，當前全球投資人一方面持續追逐以人工智慧（AI）為核心的美國大型科技股，另一方面卻也疑慮高估值與集中度風險問題。在此背景下，歐股的評價估值尤其凸顯吸引力。

國泰投顧指出，歐股2026年可望延續2025年的優秀表現。兩大亮點將為歐股帶來進一步潛在機會，一是歐股比美股大幅折價34%，二是特定產業獲利將重回焦點，尤其是資訊科技、工業、奢侈品獲利可期。

國泰投顧指出，以未來12個月的前瞻本益比分析，歐股約14.8倍，明顯低於美股的22.5倍，折價幅度約34%，且明顯低於歐股2010年以來的長期平均水準。一旦投資人對於股市的高估值擔憂再起，歐股有望成為資金轉向的受益者之一。

除了估值因素，國泰投顧指出，歐股企業「獲利轉折」更是支撐歐股2026年表現的關鍵推手。歐股在經歷2024年、2025年的兩年獲利停滯和下滑之後，歐洲企業獲利重新回歸，每股獲利可望迎來雙位數成長，不論是MSCI歐洲指數或道瓊歐洲600指數。

國泰投顧認為，2025年歐股企業獲利基礎大致已消化關稅成本上升、利潤率壓縮、歐元走強所帶來的匯兌損失，可望從2025年低基期大幅改善。若從產業結構來看，歐洲成長型產業的復甦尤為關鍵。

根據彭博資訊研究，歐洲關鍵產業的股東權益報酬率（ROE）和每股獲利成長動能將逐步恢復，預估資訊科技、工業和消費品性產業將引領獲利反彈，每股獲利年增率分別預估達15%、13.4%、13.1%。

