創新板制度全面升級 2026鎖定前瞻產業、加速邁亞資中心

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

2025年創新板交易動能顯著成長 送件家數再創新高

在全球供應鏈重組、人工智慧（AI）與前瞻科技快速演進的時代，創新已成為驅動下一世代產業轉型的核心動能。為回應市場需求並加速創新企業成長，創新板已於2025年1月全面取消合格投資人制度，有效擴大市場參與基礎、提升交易活絡度，2025年創新板日均成交值2.77億元較前一年度1.03億元成長近170%。在交易制度開放的帶動下，2025年送件創新板上市公司達15家次，創下歷年新高，顯示企業及市場對創新板的信心逐步累積，創新板已成為創新企業IPO規劃的重要選項。

制度再優化 創新板邁入新階段

創新板作為政府實現「亞洲資產管理中心」及打造「亞洲那斯達克」願景的重要推手，持續進行關鍵改革。配合主管機關於2025年10月啟動「亞洲創新籌資平臺」，創新板再度完成多項重大制度突破：包括開放當沖交易、放寬投信基金投資股票額度、符合獲利條件公司股票集保期間縮短為一年，並免除三年承銷商保薦等措施。歷經持續升級，創新板相關法規與配套措施更趨完整，將以更具彈性及吸引力的制度設計，引導前瞻企業進入資本市場，並進一步催化產業創新能量的累積與轉型，為臺灣打造「亞洲資產管理中心」奠定堅實基礎。

2026年鎖定「臺灣元素」 擴大布局國際市場

展望2026年，證交所除與中介機構密切合作開發潛在案源外，並將攜手創投公會、SparkLabs、國發會「Startup Island Taiwan」等創新生態圈夥伴，深入接觸具潛力成長標的。同時將運用臺灣創新及半導體、ICT供應鏈優勢，結合大型市值企業、金控集團、國際創投及「東南亞創新資本平台」資源，擴大布局東南亞、美國及日本等重點市場，極力爭取具台灣元素的優質企業來臺上市，發揮資本市場以大帶小綜效，朝打造亞洲前瞻獨角獸聚落的願景穩健前行。

創新板 資本市場 東南亞 股票 半導體

