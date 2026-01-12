國安基金退場 台新投顧黃文清：對台股沒影響

國安基金宣布完成階段性任務、將啟動退場機制。不過，台新投顧副總經理黃文清指出，國安基金累積投入122億元，對照現在台股6、7000億元成交量，「幾乎沒有影響」。

根據投信業者統計，自2000年以來國安基金共有9次護盤紀錄，宣布進場後，勝率約在6成以上。

黃文清指出，以國安基金公布數據來看，自去年4月進場以來，累計投入金額約122億元，現在台股單日成交量至少6、7000億元，占比極低，難以對盤勢造成明顯衝擊。

去年4月川普公布對等關稅後，台股下殺後很快反彈，加上川普立刻展延關稅實行時程，「國安基金進場護盤的空間很有限」，也因此買進量不大。之後台股一路上漲，法人表示，雖跟國安基金關係不大，但一開始確實有穩定軍心的效果。

黃文清分析，會選在這時退場，可能是國安基金之前考慮還有不少干擾因素，例如對等關稅及美國「232條款」相關疑慮，現在已經緩解，加上目前市場多頭結構明確、資金動能強勁，「多頭太強，沒有護盤的必要性」。

法人進一步指出，即便國安基金宣布退場，但退場機制不會短時間內出現大幅賣單衝擊市場，只要分批退場，對大盤不會有影響，從信心面來看，現在台股多頭氣焰強，加上市場本身動能仍然充足，法人及散戶都能維持市場熱度。