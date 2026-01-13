快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

就市論勢／AI科技創新 點亮商機

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（12）日盤中再創歷史新高，台股資金持續聚焦半導體利基產業，包括先進製程封裝、半導體設備廠務、記憶體、ASIC、IP等類股，預計第1季營運展望皆屬具有期待性，尤其15日台積電（2330）法說會，若再釋出正面訊息，將提供半導體類股今年業績成長定心丸。

根據Epoch AI最新統計，全球AI算力成長規模每七個月成長一倍，預估到2029年末，全球AI算力規模成長倍數，將較目前再暴增120倍，呈現指數式成長並超越摩爾定律，顯示2026年全球進入實體AI後，半導體需求擴大，真正軍備競賽才剛打。

投資建議

當全球進入實體AI階段，背後仍亟需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道、矽晶圓、記憶體等超級周期啟動，及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將更加百花齊放。

預估1月盤面資金將持續鎖定AI、半導體利基族群，帶動台股迎來新一輪AI新科技創新商機，建議投資人在年初之際，可以持續鎖定半導體進行中長期配置。

半導體 AI 矽晶圓

延伸閱讀

先進封裝躍居AI晶片關鍵 花旗按讚這三檔台廠

大陸官媒：實體經濟是命脈 但高端製造受制、內外需失衡成隱憂

記憶體封測熱潮延燒 力成早盤亮燈漲停

兆捷營收／12月營收5,203萬元、年減18.39% 先進製程氣體已通過驗證

相關新聞

國安基金退場「賣紅不賣黑」 護盤279天創紀錄

台股大盤在開年後站上三萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年四月九日護盤至今已發揮穩定市場及...

國安基金退場…法人：不代表行情反轉 象徵市場回歸常態運作

國安基金宣布完成階段性任務，決議啟動退場機制。法人指出，台股多頭強勢，國安基金即便全數退場，對市場實質影響相當有限。此外...

觀察站／國安基金出場時機好 有望清倉疾無蹤

國安基金委員會議昨天決議終結國安基金史上最長的一次護盤任務，除了台股大盤指數已站上三萬點，顯示投資人的信心，以及多項經濟...

不甩外資賣超…台股內資猛 多頭一路衝

外資昨（12）日雖賣超台股121億元，但在大戶、中實戶、壽險資金、ETF等四路內資搶進下，加權指數盤中再創歷史新高30,...

信驊股價突破8,000元 四大優勢獲買盤追捧

股王信驊昨（12）日盤中攻上8,240元天價，收盤價8,055元，為台股史上第一檔站上8,000元大關的個股，市值衝上3...

股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

國安基金委員會議12日決定終結國安基金史上最長的一次護盤，除了台股大盤指數已站上三萬點展現股民的信心，以及多項經濟指標已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。