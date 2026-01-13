就市論勢／AI科技創新 點亮商機

盤勢分析

加權指數昨（12）日盤中再創歷史新高，台股資金持續聚焦半導體利基產業，包括先進製程封裝、半導體設備廠務、記憶體、ASIC、IP等類股，預計第1季營運展望皆屬具有期待性，尤其15日台積電（2330）法說會，若再釋出正面訊息，將提供半導體類股今年業績成長定心丸。

根據Epoch AI最新統計，全球AI算力成長規模每七個月成長一倍，預估到2029年末，全球AI算力規模成長倍數，將較目前再暴增120倍，呈現指數式成長並超越摩爾定律，顯示2026年全球進入實體AI後，半導體需求擴大，真正軍備競賽才剛打。

投資建議

當全球進入實體AI階段，背後仍亟需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道、矽晶圓、記憶體等超級周期啟動，及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將更加百花齊放。

預估1月盤面資金將持續鎖定AI、半導體利基族群，帶動台股迎來新一輪AI新科技創新商機，建議投資人在年初之際，可以持續鎖定半導體進行中長期配置。