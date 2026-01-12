快訊

證交所 去年EPS估逾7.5元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所2025年度營運成果出爐，2025年自結稅後純益預估超過130億元，每股稅後純益（EPS）介於7.5至8元，主要是受惠台股市場動能強勁，加權指數封關創下歷史新高，證交所整體獲利表現持續維持高檔。

根據證交所自結數據，2025年稅後純益預估超過130億元。在每股盈餘表現方面，自結EPS預估超過7.5元。

證交所說明，雖然2024年EPS為135.54億元、EPS達10.15元，但由於2025年進行盈餘轉增資配股3元，在股本增加下，2025年EPS雖稀釋，但仍至7.5元以上區間，但整體淨利絕對金額仍較去年微幅成長，展現出極佳的經營韌性。

證交所董事長林修銘表示，由於2025年台股市場成交值與市值表現亮眼，日均成交量維持高水位，成為支撐證交所獲利的主要動能。

展望2026年，台股成交量持續飆高，可望帶動集中市場今年表現更上層樓，證交所獲利也可望持續攀升。

林修銘強調，台股頻創新高，反映的是台灣產業實力，台灣資本市場有基本面支撐，並不是虛胖。

同時，美國那斯達克指數在這段時間也同樣有很亮麗表現，台股與國際市場連動性高，對台股「很有信心」。

國安基金退場「賣紅不賣黑」 護盤279天創紀錄

台股大盤在開年後站上三萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年四月九日護盤至今已發揮穩定市場及...

國安基金退場…法人：不代表行情反轉 象徵市場回歸常態運作

國安基金宣布完成階段性任務，決議啟動退場機制。法人指出，台股多頭強勢，國安基金即便全數退場，對市場實質影響相當有限。此外...

觀察站／國安基金出場時機好 有望清倉疾無蹤

國安基金委員會議昨天決議終結國安基金史上最長的一次護盤任務，除了台股大盤指數已站上三萬點，顯示投資人的信心，以及多項經濟...

不甩外資賣超…台股內資猛 多頭一路衝

外資昨（12）日雖賣超台股121億元，但在大戶、中實戶、壽險資金、ETF等四路內資搶進下，加權指數盤中再創歷史新高30,...

信驊股價突破8,000元 四大優勢獲買盤追捧

股王信驊昨（12）日盤中攻上8,240元天價，收盤價8,055元，為台股史上第一檔站上8,000元大關的個股，市值衝上3...

股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

國安基金委員會議12日決定終結國安基金史上最長的一次護盤，除了台股大盤指數已站上三萬點展現股民的信心，以及多項經濟指標已...

