證交所 去年EPS估逾7.5元

臺灣證券交易所2025年度營運成果出爐，2025年自結稅後純益預估超過130億元，每股稅後純益（EPS）介於7.5至8元，主要是受惠台股市場動能強勁，加權指數封關創下歷史新高，證交所整體獲利表現持續維持高檔。

根據證交所自結數據，2025年稅後純益預估超過130億元。在每股盈餘表現方面，自結EPS預估超過7.5元。

證交所說明，雖然2024年EPS為135.54億元、EPS達10.15元，但由於2025年進行盈餘轉增資配股3元，在股本增加下，2025年EPS雖稀釋，但仍至7.5元以上區間，但整體淨利絕對金額仍較去年微幅成長，展現出極佳的經營韌性。

證交所董事長林修銘表示，由於2025年台股市場成交值與市值表現亮眼，日均成交量維持高水位，成為支撐證交所獲利的主要動能。

展望2026年，台股成交量持續飆高，可望帶動集中市場今年表現更上層樓，證交所獲利也可望持續攀升。

林修銘強調，台股頻創新高，反映的是台灣產業實力，台灣資本市場有基本面支撐，並不是虛胖。

同時，美國那斯達克指數在這段時間也同樣有很亮麗表現，台股與國際市場連動性高，對台股「很有信心」。