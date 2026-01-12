快訊

台積、0050 定期定額霸榜

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（12）日公布2025年定期定額交易戶數統計排行，12月台積電（2330）以149,433戶蟬聯個股冠軍，老牌龍頭元大台灣50（0050）戶數激增至709,151戶穩居ETF冠軍，半導體權值股與高股息ETF仍是投資人首選，金融股則以穩健的配息預期，在前20大個股中強勢霸占12席。

在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領息已成為散戶投資人的主流策略。在去年12月個股交易戶數方面，12月台積電以149,433戶居冠，單月增加超過6,600戶，顯示投資人對於AI長線成長紅利深具信心。

值得關注的是，金融股在排行榜中表現亮眼，前20名中有12檔金融股，檔數占比六成，且前十名中有七檔為金控股。其中，玉山金在12月異軍突起，交易戶數達29,876戶，超越兆豐金的28,236戶，成為金控存股人氣王。法人指出，玉山金受惠獲利穩健且配股配息政策符合股東期待，吸引不少小資族進場。此外，中信金、第一金及富邦金也緊隨其後，反映出在降息循環與金融環境轉佳下，投資人偏好穩定配息的金控標的。

ETF排行部分，老牌龍頭元大台灣50在12月戶數增至709,151戶，較11月大幅成長，並首次突破70萬大關。高股息系列則緊追其後，元大高股息、國泰永續高股息及富邦台50分列二至四名。

值得注意的是，主動型與主題型ETF也有竄起趨勢。統一FANG+與主動統一台股增長在12月的排名均有所提升，顯示在被動指數投資之外，部分投資人開始追求具備超額報酬機會的科技主題與主動管理配置。

法人建議，金融股具備低波動與穩定配息特性，適合追求現金流的投資人，台積電及大盤型ETF則適合追求資產長期增值的族群。面對2026年市場波動性增加，存股族透過定期定額能分散成本、有效應對波動。且隨著各金控近期陸續公布獲利，預計將進一步影響今年1月的存股熱度變化。

