國安基金安全下莊 台股後市主動看好

根據群益投信統計資料顯示，2000年以來國安基金有9次護盤，過去9次宣布投入護盤之後，台股平均漲幅表現佳。後20日、後60日、後120日、後180日、後200日分別為3.6%、4.5%、10.5%、17.7%、20.1%，勝率約在6成以上。最近一次去年川普關稅之亂後啟動至今，大盤不但創高站上30,000點大關，期間更是上漲65.5%，護盤效益彰顯，也讓投資人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，現階段大盤處於高檔，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中期仍偏多看待。