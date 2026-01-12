快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金宣布退場 今起停止執行護盤任務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國安基金今天宣布退場。記者許正宏／攝影
國安基金今天宣布退場。記者許正宏／攝影

國安基金（下稱本基金）今天舉行第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行充分討論。

國安基金官員表示，自114年4月9日起執行安定任務迄今，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。

【中央社／台北12日電】

國安基金今天召開例會後宣布，考量護盤期間已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，委員會共識決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

據最新財報，國安基金於114年4月9日進場至12月底止、護盤期間已達279天，投入金額新台幣逾122.5億餘元，帳上未實現利益為64.4億元，應收股利收入超過4092.8萬元。意即第4季之間，國安基金並未加碼，帳上未實際利益增加27.83億元。

資本市場 國安基金 國家金融安定基金

延伸閱讀

保險小百科／保險安定基金 墊付後代求償

櫃買八新兵 本周報到

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

去年股民平均獲利140萬？別哭…若扣掉郭台銘、魏哲家 專家：會覺得好過很多

相關新聞

國安基金宣布停止護盤 去年護盤台股帳面獲利64億元

國家金融安定基金（國安基金）12日召開去年第4季例行委員會議，並公布114年度財務報告。會中決議，考量執行任務至今已...

國安基金宣布退場 今起停止執行護盤任務

國安基金（下稱本基金）今天舉行第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行...

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、...

外資上周賣超台股434億元 逆勢大買聯電、南亞成市場焦點

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超434.33億元，賣超友達（2409）9.88萬張最多，另買超聯電（230...

定期定額台積電、0050霸榜 金融股占六成為核心配置

臺灣證券交易所12日公布去年12月定期定額交易戶數統計排行。在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領...

台股三萬是起點？摩根解析首季投資策略：掌握數位轉型紅利

在美股頻創新高、台股正式站上三萬點大關的氛圍下，市場對美國經濟與AI在2026年的發展也有更激烈的討論。摩根資產管理表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。