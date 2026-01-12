聽新聞
國安基金宣布退場 今起停止執行護盤任務
國安基金（下稱本基金）今天舉行第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行充分討論。
國安基金官員表示，自114年4月9日起執行安定任務迄今，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。
【中央社／台北12日電】
國安基金今天召開例會後宣布，考量護盤期間已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，委員會共識決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。
據最新財報，國安基金於114年4月9日進場至12月底止、護盤期間已達279天，投入金額新台幣逾122.5億餘元，帳上未實現利益為64.4億元，應收股利收入超過4092.8萬元。意即第4季之間，國安基金並未加碼，帳上未實際利益增加27.83億元。
