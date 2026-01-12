聽新聞
國安基金宣布停止護盤 去年護盤台股帳面獲利64億元
國家金融安定基金（國安基金）12日召開去年第4季例行委員會議，並公布114年度財務報告。會中決議，考量執行任務至今已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，因此決議停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，正式結束為期279天、史上護盤最長的一次任務。
國安基金晚間發布新聞稿指出，自2025年4月9日起執行安定任務迄今，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。
經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。
另外，國安基金12日也公布114年度最新財務報告，截至去年12月底，國安基金自2025年4月9日進場以來，累計共投入122.49億元資金，換句話說，第四季國安基金並沒有再投入；累計帳面未實現利益約64.39億元，相較於第三季底，帳面獲利仍增加逾27億元。
