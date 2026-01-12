台股三萬是起點？摩根解析首季投資策略：掌握數位轉型紅利

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美股獲利貢獻度分析。資料來源／FactSet, 標準普爾、摩根資產管理，過去績效並非代表當下與未來結果的可靠指標。
美股頻創新高、台股正式站上三萬點大關的氛圍下，市場對美國經濟與AI在2026年的發展也有更激烈的討論。摩根資產管理表示，面對AI發展轉變與美股集中度提升，建議投資人採多元產業與主動管理策略，分散風險、掌握全球數位轉型紅利。

摩根資產管理表示，其實自2025年起，全球AI應用面已持續擴大，在這樣的趨勢下，亞太科技股每股盈餘年增率約18%，而在反內卷的政策下，中國大陸企業產能利用率穩定在75%以上，工業利潤年增率已自谷底回升，台股EPS的年增率與ROE也可望持續在亞洲位居領先優勢。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，根據2025年6月最新調查，美國企業在各行業導入AI的比例已達17%，預計未來6個月將提升至20%以上。

資訊與專業技術產業的AI應用率料從32%成長至39%，金融保險業也會從29%成長至33%，房地產、教育、醫療、娛樂等產業的AI導入率，也會從原本介於18%至24%的比例，明顯上揚至25%至35%的比例，顯示AI正從科技業擴展到全產業鏈，推升美國企業營運效率與數位轉型。

許長泰補充，在這樣的趨勢下，亞太（日本除外）股市在2026年每股盈餘（EPS）年增率將達約18%，並帶動區域科技股獲利與股價表現。

中國大陸則積極推動「反內卷」政策，關鍵產業產能利用率穩定在75%以上，工業利潤年增率已2024年谷底回升，顯示大陸企業逐步擺脫低價競爭，轉向提高附加價值與創新驅動，獲利能力持續改善。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，全球主要股市企業2026年EPS預估年增率普遍樂觀，美國達15%，亞太（日本除外）與中國大陸市場分別為18%與11%，歐洲與日本則為14%與10%。其中歐洲、大陸與亞太不含日本地區的獲利預期皆大幅調升。

美股部分，儘管市場對美股2026年的預期依舊樂觀，但在當前科技巨頭的本益比皆明顯高於其他成分股的情況下，市場也預期標普500指數排除前十大企業的獲利年增率，也將從2026年第1季的10%逐漸上調到第4季的17%，在前十大市值以外企業獲利調升的貢獻下，美股的獲利預期也從2025年的11%上揚到2026年的15%，顯示投資人在2026年應留意分散配置的重要性。

林雅慧補充，台股在2025年表現動能強勁，企業EPS年增率與股東權益報酬率（ROE）均高於亞洲主要市場，在2026年，台股科技產業將持續受惠於全球AI、半導體與高階製造的需求，在出口動能上創造強勁的表現，並推升企業獲利與股價表現。

林雅慧強調，面對AI應用擴大、產業輪動加速與市場集中度提升，投資人應採多元股債布局與主動管理策略，分散風險、掌握全球數位轉型與產業升級帶來的長線投資機會。

全球主要市場2026企業獲利預期。資料來源／FactSet, MSCI, 標準普爾、摩根資產管理整理。過去績效並非代表當下與未來結果的可靠指標。
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(右)與摩根環球市場策略師林雅慧(左)。崔馨方／攝影
