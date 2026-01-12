快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

先進封裝躍居AI晶片關鍵 花旗按讚這三檔台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
日月光投控。圖／本報資料照片
日月光投控。圖／本報資料照片

花旗證券在最新出具的「台灣半導體」產業報告中指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測供應鏈中，包括日月光投控（3711）、京元電（2449），以及首次納入研究範疇的旺矽（6223），均給予「買進」評等。

目標價方面，花旗將日月光投控、京元電分別上調至340元、330元，調幅各為34.9%、21.7%；旺矽則給予2,800元。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，隨AI晶片的系統效能不再僅由電晶體微縮所決定，而是取決於互連架構、記憶體頻寬與電源效率，最先進的先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵。

先進封裝技術可讓大型AI晶粒突破光罩尺寸限制，並在極低延遲下整合多顆運算晶粒、輸出入（I/O）晶粒與HBM記憶體。這種以封裝為核心驅動的架構，使AI加速器得以在有效控管功耗與散熱限制的同時，持續擴充運算密度。

陳佳儀表示，隨AI晶片成本日益提高，先進封裝已直接影響晶片效能、良率與整體成本結構。因此，封測已不再只是後段製程的附屬環節，而是成為核心架構決策的一環，並正重塑AI晶片在整個半導體價值鏈中的設計、製造與測試方式。

基於AI晶片的結構性成長趨勢，陳佳儀預期台積電（2330）CoWoS產能將於2026、2027年分別達到120–130萬片、180–200萬片晶圓水準；而日月光投控的相關產能則可望於2027年突破20萬片規模。

在台系相關封裝與測試供應鏈中，陳佳儀認為，日月光投控因為輝達（NVIDIA）提供晶圓測試服務，估計2027年先進封裝相關營收可望達到40億美元；京元電更直接受惠先進測試需求，特別是在高效能AI封裝的最終測試與驗證階段。

陳佳儀說，兩家公司都可望受惠於台積電AI晶片的晶圓測試業務；隨先進封裝將價值重心由單純追求產量，轉向高精密製造與更深層次的測試覆蓋，預期日月光投控與京元電的毛利率，未來都具有上行空間。

旺矽方面，隨著AI晶片朝向高成本的CoWoS與小晶片（Chiplet）架構發展，在晶圓階段確保「已知良品晶粒」已成為不可或缺的關鍵。探針卡大廠旺矽能在上游即篩除缺陷，避免進入高成本的封裝流程，因而對良率與成本結構具關鍵影響。

AI 晶片 日月光 晶圓 京元電 台積電 半導體 花旗

延伸閱讀

恩智浦執行長法說會抱怨台積電1事 科技大廠總座籲與客戶共體時艱

記憶體封測掀漲價大潮 力成、華東、南茂調價三成

信驊大咬代理式AI商機

本田買晶片 分散供應來源

相關新聞

國安基金宣布停止護盤 去年護盤台股帳面獲利64億元

國家金融安定基金（國安基金）12日召開去年第4季例行委員會議，並公布114年度財務報告。會中決議，考量執行任務至今已...

國安基金宣布退場 今起停止執行護盤任務

國安基金（下稱本基金）今天舉行第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行...

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、...

外資上周賣超台股434億元 逆勢大買聯電、南亞成市場焦點

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超434.33億元，賣超友達（2409）9.88萬張最多，另買超聯電（230...

定期定額台積電、0050霸榜 金融股占六成為核心配置

臺灣證券交易所12日公布去年12月定期定額交易戶數統計排行。在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領...

國安基金安全下莊 台股後市主動看好

根據群益投信統計資料顯示，2000年以來國安基金有9次護盤，過去9次宣布投入護盤之後，台股平均漲幅表現佳。後20日、後6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。