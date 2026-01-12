快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集、瓦城、豆府去年營收創歷史新高 第4季也創新紀錄

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為八方雲集美國第13家門市。八方雲集/提供
圖為八方雲集美國第13家門市。八方雲集/提供

餐飲股去年營收表現亮眼，八方雲集（2753）、瓦城（2729）與豆府（2752）12日公告全年營收同步創下歷史新高；其中，八方雲集去年12月營收改寫單月歷史新高，豆府12月營收創同期新高，瓦城則為同期次高；去年第4季來看，八方雲集與豆府雙雙創下單季歷史新高，瓦城亦寫下同期新高，顯示年末節慶聚餐與展店效益推升餐飲族群整體營運動能。

八方雲集公告去年12月合併營收7.70億元，年增3.62%，12月營收再次打破11月紀錄，連續兩個月創下單月歷史新高表現；第4季累計營收達23.04億元，年成長7.85%；全年累計營收達87.91億元，年成長9.51%。八方雲集表示，在店數持續穩健增長下，營收連年締造新高紀錄，展望2026年，預計八方雲集與梁社漢將再開30店，店數將持續創高，同時預計美國市場家數將來到20家，海內外同步擴張。

瓦城去年全年營收達61.04億元，年增0.46%，再締歷史新猷；去年12月單月營收4.95億元，年減2.12%，為同期次高，第4季營收14.87億元，年增4.1%，創同期新高。瓦城表示，受惠年末節慶聚餐旺季帶動，企業尾牙春酒需求暢旺，並結合新門市開幕挹注整體營收，帶動全年維持穩定成長。展望2026年，目標雙位數展店，同時美國市場將持續推進。

豆府去年12月合併營收，為3.68億元，年增率為5.97%，為同期新高；去年第4季合併營收10.68億元，年增率9.91%，為單季營收新高紀錄。全年營收40.72億元，年增11.58%，再創營收新高紀錄。

豆府表示，去年集團新開幕11家門店，總門店數來到99家。其中，「北村豆腐家」新開幕四家門店，「韓姜熙的小廚房」新開幕三家門店，此外，「樂麵屋」，也在2025年度，分別在汐止遠雄廣場、大直美麗華以及三重潤泰新開幕三家門店，已成為集團的主力發展品牌。展望今年，目標年度新增門店數雙位數成長，同時將新增700名人力。

八方雲集 豆府 瓦城 餐飲 尾牙

延伸閱讀

尾牙中獎神曲再現！狂聽迪士尼動畫《花木蘭》一首歌　網實測「狂曬戰績」

記憶體封測熱潮延燒 力成早盤亮燈漲停

和椿去年12月和全年營收創高 半導體機器人訂單看佳

尾牙抽中現金1萬！被同事凹「請飲料」 內行人曝解決妙招

相關新聞

國安基金宣布停止護盤 去年護盤台股帳面獲利64億元

國家金融安定基金（國安基金）12日召開去年第4季例行委員會議，並公布114年度財務報告。會中決議，考量執行任務至今已...

國安基金宣布退場 今起停止執行護盤任務

國安基金（下稱本基金）今天舉行第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行...

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、...

外資上周賣超台股434億元 逆勢大買聯電、南亞成市場焦點

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超434.33億元，賣超友達（2409）9.88萬張最多，另買超聯電（230...

定期定額台積電、0050霸榜 金融股占六成為核心配置

臺灣證券交易所12日公布去年12月定期定額交易戶數統計排行。在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領...

國安基金安全下莊 台股後市主動看好

根據群益投信統計資料顯示，2000年以來國安基金有9次護盤，過去9次宣布投入護盤之後，台股平均漲幅表現佳。後20日、後6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。