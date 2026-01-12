八方雲集、瓦城、豆府去年營收創歷史新高 第4季也創新紀錄

餐飲股去年營收表現亮眼，八方雲集（2753）、瓦城（2729）與豆府（2752）12日公告全年營收同步創下歷史新高；其中，八方雲集去年12月營收改寫單月歷史新高，豆府12月營收創同期新高，瓦城則為同期次高；去年第4季來看，八方雲集與豆府雙雙創下單季歷史新高，瓦城亦寫下同期新高，顯示年末節慶聚餐與展店效益推升餐飲族群整體營運動能。

八方雲集公告去年12月合併營收7.70億元，年增3.62%，12月營收再次打破11月紀錄，連續兩個月創下單月歷史新高表現；第4季累計營收達23.04億元，年成長7.85%；全年累計營收達87.91億元，年成長9.51%。八方雲集表示，在店數持續穩健增長下，營收連年締造新高紀錄，展望2026年，預計八方雲集與梁社漢將再開30店，店數將持續創高，同時預計美國市場家數將來到20家，海內外同步擴張。

瓦城去年全年營收達61.04億元，年增0.46%，再締歷史新猷；去年12月單月營收4.95億元，年減2.12%，為同期次高，第4季營收14.87億元，年增4.1%，創同期新高。瓦城表示，受惠年末節慶聚餐旺季帶動，企業尾牙春酒需求暢旺，並結合新門市開幕挹注整體營收，帶動全年維持穩定成長。展望2026年，目標雙位數展店，同時美國市場將持續推進。

豆府去年12月合併營收，為3.68億元，年增率為5.97%，為同期新高；去年第4季合併營收10.68億元，年增率9.91%，為單季營收新高紀錄。全年營收40.72億元，年增11.58%，再創營收新高紀錄。

豆府表示，去年集團新開幕11家門店，總門店數來到99家。其中，「北村豆腐家」新開幕四家門店，「韓姜熙的小廚房」新開幕三家門店，此外，「樂麵屋」，也在2025年度，分別在汐止遠雄廣場、大直美麗華以及三重潤泰新開幕三家門店，已成為集團的主力發展品牌。展望今年，目標年度新增門店數雙位數成長，同時將新增700名人力。