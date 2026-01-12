誰在撐腰？外資賣超121億元、這幾檔重砍股竟大漲
台股12日盤中一度衝達30,681.99點，再創新高，可惜漲勢收斂，終場以30,567.29點收盤，上漲278.33點，外資賣超121.67億元，統計外資買賣超個股發現，遭重砍的幾檔公司竟是大漲收盤，高居外資賣超第一名的友達（2409）股價收漲逾半根停板，群創（3481）則是漲停鎖死到收盤，權王台積電（2330）收1,690元。
台股12日以30,472.7點開高，指數開高後一度拉升至30,681.99點，上漲393.03點，再創歷史新高，權王台積電以1,700元開高後一度追平天價1,705元，終場收1,690元，上漲10元，上漲0.6%。
盤面上，低軌衛星概念股噴出，華通（2313）、燿華（2367）、金寶（2312）、昇貿（3305）等亮燈漲停；網通股的兆赫（2485）、仲琦（2419）也亮燈漲停；第三代半導體的台勝科（3532）、面板的群創也都亮燈，友達則是收漲5.52%。
但鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等大型電子股走弱，及金控股偏弱，指數漲勢收斂，終場收在30,567.29點，上漲278.33點，三大法人賣超144.62億元，連4賣，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.67億元，投信賣超99.67億元；自營商買超（合計）76.72億元，其中自營商（自行買賣）買超5.05億元、自營商（避險）買超71.67億元。
統計外資買賣超個股發現，多檔遭外資大賣的個股，股價仍以上漲收盤，友達遭外資賣超11萬5,600張，高居外資賣超冠軍，股價收15.3元，漲幅5.52%；群創收在漲停22元，外資則是賣超17,563張；台積電遭外資賣超10,256張，股價收1,690元，上漲10元。
外資買超個股前兩名則都是傳產股，買超中鋼（2002）30,923張，居買超第一名；其次是買超台泥（1101）25,106張；買超金寶24,335張，另外，可寧衛*（8422）也獲外資買超14,234張。
