5檔多頭真正旗手曝光！量價雙榜核心浮現 衛星、PCB最搶鏡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
成交值前十名
台股12日盤中再寫新頁，大盤一度狂飆近400點、攀上30,681.99點巔峰。股王信驊（5274）正式登基「八千元俱樂部」，權王台積電（2330）亦平歷史高位，儘管三大法人連四賣，資金仍透過「雙榜核心」展開強勢換手。

觀察12日量價排行，定穎投控（3715）、華通（2313）、南茂（8150）、聯電（2303）與華新（1605）等5檔個股，同步擠進成交量與成交值的前十大排行榜。顯示買盤並非僅止於短線題材，而是有規模資金參與的「雙榜核心」，成為多頭換手的實質支撐。

這些個股多集中於電子製造中段供應鏈，與AI伺服器、低軌衛星、資料中心建設等長線趨勢高度相關。定穎投控與華通受惠於AI網通及衛星需求推升；南茂則反映封測與記憶體題材回溫。相較於僅名列成交值榜的權值股，這類雙榜核心個股兼具「流動性」與「基本面」，是盤面健康輪動的關鍵指標。

觀察成交值榜單，台積電以507億元居冠，定穎（6251）、華通及穩懋（3105）緊隨其後。12日前十強多具備「規格升級」題材，反映法人資金正從單純的晶圓運算，轉向AI載板、高速傳輸（PA）與伺服器管理層。雖然緯穎（6669）等大型電子股出現反壓回落，但資金迅速由欣興（3037）與台達電（2308）接棒，顯示台股在三萬點上方具承接力道，選股標的持續輪動。

成交量方面，面板龍頭友達（2409）以近49萬張巨量奪冠，凸顯市場對低基期、轉型題材的渴求。

然而，盤面最耀眼的火種莫過於「低軌衛星」族群。受惠中美太空卡位戰與SpaceX新需求，華通、金寶（2312）、群創（3481）、燿華（2367）同步爆量衝上漲停。這類股具備「低股價、夯題材」特性，在大盤震盪之際，成為散戶資金最理想的避風港，群創更與友達聯手帶動面板族群展開強勁補漲。

整體來看，台股在高檔震盪中，資金正由權值股外溢，轉向具產業趨勢的中段主流與低基期題材族群。

成交量前十名
華通 權值股 台積電 台股 AI 低軌衛星

