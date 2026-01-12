矽科宏晟營收／12月3.6億元 月增28.4%、年減7%
矽科宏晟（6725）12日公告2025年12月合併營收3.6億元，月增28.4%，年減7%。去年第4季合併營收10.27億元，季減7.1%，年增11.6%，為史上單季次高。
高科技產業製程化學品供應系統廠矽科宏晟，2025年度合併營收38.16億元，年增18%，創歷史新高。展望2026年營運展望正向，看好海外市場訂單規模龐大，為主要成長動能。
矽科宏晟是日本關東化學與台灣宏晟組成的跨國合資企業，業務橫跨半導體、面板與太陽能等領域。配合客戶海外建廠計畫，矽科宏晟據點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡。
矽科宏晟今天股價終止連四跌，上漲12元，成交量751張，收255元。
