快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔傳產股搭電能題材華麗轉身 股價啟動多頭攻勢

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台泥透過EnergyArk挺進電動車充電市場，並加入歐洲星火聯盟擴展充電網絡。圖/台泥提供
台泥透過EnergyArk挺進電動車充電市場，並加入歐洲星火聯盟擴展充電網絡。圖/台泥提供

台股12日盤中再衝歷史新高。盤面上，個股及類股漲多跌少，其中電能概念股表現強勢，康舒（6282）勁揚7%、台泥（1101）也因成功介入電能領域華麗轉身，股價大漲5.5%，表現均相當亮麗搶眼，並成為市場投資人矚目與熱議的焦點。

電源大廠康舒去年12月營收繳出33.86億元同期新高、歷史次高的佳績，第4季營收91.97億元、全年營收317.55億元，均同寫歷史次高。由於康舒同時具有燃料電池與直流電架構二大解決方案，因而成為買盤力捧的亮點。

法人指出，康舒在燃料電池方面，主要為國際大廠Bloom Energy零組件供應商，供應燃料電池系統電源轉換器；而美國資料中心及電信電源產品出貨也顯著增加，未來則將進入HVDC領域，使得康舒在電能領域相當具有題材性。

台泥雖在水泥本業表現乏善可陳，不過在能源事業卻有聲有色，除擁有火力發電廠，還介入再生能源業，包辦風力、太陽能、地熱、及海洋等發電；此外，台泥還介入儲能領域，使用超高性能混凝土製作EnergyArk水泥儲能櫃。

台泥透過EnergyArk挺進電動車充電市場，並加入歐洲星火聯盟擴展充電網絡；也投資電池公司，聚焦AI伺服器等高階市場；甚至自主研發能源管理系統，整合不同規格電池，提供綠電、儲能、充電一體化服務。

台泥成功介入電能領域華麗轉身，因而吸引市場買盤積極追捧，帶動12日股價「價漲量增」，頗有走出一波多頭攻勢的企圖。統計今年以來，三大法人已買超台泥1.68萬餘張，主力大戶也買超3.2萬餘張。

台泥 電池 康舒 太陽能 火力發電廠 台股

延伸閱讀

馬斯克喊地面儲能是關鍵 這檔傳產股將華麗轉身？

華城、台泥 四檔活力旺

陸太空站 高能電池實驗突破

慘遭美國放鴿子！韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

相關新聞

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、...

外資上周賣超台股434億元 逆勢大買聯電、南亞成市場焦點

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超434.33億元，賣超友達（2409）9.88萬張最多，另買超聯電（230...

定期定額台積電、0050霸榜 金融股占六成為核心配置

臺灣證券交易所12日公布去年12月定期定額交易戶數統計排行。在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領...

這檔傳產股搭電能題材華麗轉身 股價啟動多頭攻勢

台股12日盤中再衝歷史新高。盤面上，個股及類股漲多跌少，其中電能概念股表現強勢，康舒（6282）勁揚7%、台泥（1101...

台灣穩坐亞洲優等生 2026資產配置擁抱「股六債四」

展望2026年，市場資產配置策略。法人指出，在聯準會降息周期下，環境有利股債同步表現，透過股六債四與區域、類股分散配置，...

台股再創盤中歷史新高 終場收漲269.9點

上周五美股四大指數均收紅，帶動12日台股開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。台積電盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。