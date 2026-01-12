外資上周賣超台股434億元 逆勢大買聯電、南亞成市場焦點

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超434.33億元，賣超友達（2409）9.88萬張最多，另買超聯電（2303）18.92萬張最多。上周（1/5~1/9）外資在集中市場總賣超金額為434.33億元，另統計自今年初至1月9日止，外資累計賣超金額為314.15億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名買超聯電18.92萬張、第二名南亞（1303）買超12.46萬張、第三名華新（1605）買超10.63萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名友達賣超9.88萬張、第二名玉山金（2884）賣超5.98萬張、第三名台積電（2330）賣超5.59萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為47兆4,811.27億元新台幣，占全體上市股票市值的48.13%，較1月2日的45兆5,596.95億元新台幣，增加1兆9,214.32億元。