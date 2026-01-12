定期定額台積電、0050霸榜 金融股占六成為核心配置

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電。（路透）
臺灣證券交易所12日公布去年12月定期定額交易戶數統計排行。在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領息已成為散戶投資人的主流策略。數據顯示，半導體權值股與高股息ETF仍是投資人首選，而金融股則以穩健的配息預期，在前20大個股中強勢霸占12席，成為存股族的「定海神針」。

在個股交易戶數方面，台積電（2330）以149,433戶的絕對優勢蟬聯冠軍，單月增加超過6,600戶，顯示投資人對於AI長線成長紅利深具信心。值得關注的是，金融股在排行榜中表現亮眼，前20名中就有12檔金融股，檔數占比六成，且前十名中有七檔為金控股

其中，玉山金（2884）在12月異軍突起，交易戶數達29,876戶，超越兆豐金（2886）的28,236戶，成為金控存股人氣王。法人指出，玉山金受惠獲利穩健且配股配息政策符合股東期待，吸引不少小資族進場。此外，中信金（2891）、第一金（2892）及富邦金（2881）也緊隨其後，反映出在降息循環與金融環境轉佳下，投資人偏好穩定配息的金控標的。

ETF排行部分，老牌龍頭元大台灣50（0050）12月戶數激增至709,151戶，較11月大幅成長，穩居全台最受歡迎的投資工具，並首次突破70萬大關。高股息系列則緊追其後，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及富邦台50（006208）分列二至四名。

值得注意的是，主動型與主題型ETF也有竄起趨勢。統一FANG+（00757）與主動統一台股增長（00981A）在12月的排名均有所提升，顯示在被動指數投資之外，部分投資人開始追求具備超額報酬機會的科技主題與主動管理配置。

法人建議，金融股具備低波動與穩定配息特性，適合追求現金流的投資人，台積電及大盤型ETF則適合追求資產長期增值的族群。面對2026年市場波動性增加，存股族透過定期定額能分散成本、有效應對波動，且隨著各金控近期陸續公布獲利，預計將進一步影響今年1月的存股熱度變化。

散戶投資人 高股息 存股 金控股 金融股 台積電 ETF

