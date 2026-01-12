台灣穩坐亞洲優等生 2026資產配置擁抱「股六債四」

展望2026年，市場資產配置策略。法人指出，在聯準會降息周期下，環境有利股債同步表現，透過股六債四與區域、類股分散配置，有助兼顧成長動能與波動風險，台灣及亞洲市場投資機會浮現。

聯準會預計今年仍有降息機會。資產配置方面，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，歷史經驗顯示，在軟著陸或預防性降息環境下，股票和債券在一年內通常表現良好，原因在於企業獲利增長及經濟溫和擴張。因此，透過股六債四的投資組合，不僅能參與風險性資產的機會，也能在市場波動時穩中求勝。

林雅慧表示，美國經濟在財政刺激和寬鬆貨幣環境下，預計將溫和擴張；下半年在聯準會降息的配合下，風險性資產仍值得留意。然而，鑑於過去幾年股債表現突出，仍需留意分散投資的重要性。

股市方面，美股需進行類股分散，亞洲區域（特別是科技驅動的台灣及東北亞）也有不錯的投資機會。固定收益方面，建議採取槓鈴式操作，包括短存續期公債以對抗波動，非投資等級債、新興市場債及投資等級企業信貸則用於優化投資組合收益。

事實上，林雅慧分析，股市兩大重要催化劑：一是企業獲利，二是估值修復空間。從企業獲利來看，回顧三年前，美股上漲主要歸因於估值修復，但去年主要的推進器已轉為企業每股稅後盈餘（EPS）的表現。近期第4季企業財報顯示，除了美股本身的大型科技股外，廣泛科技產業的盈餘增長動能也相當突出。

美股目前本益比約22倍，相較於去年初的21倍，估值上調空間相對有限，漲勢多數由企業獲利帶動。然而，其他區域如亞洲、中國大陸、甚至台灣的本益比相較美股仍較為便宜。若資金呈現輪動態勢，這些估值較低的區域可能在第1季或上半年出現投資題材發酵的空間。

林雅慧指出，台灣市場作為亞洲地區的「優等生」，表現強勁，主要原因與AI高度相關。台灣股市的本益比從2023年的約12倍提升至目前的18-19倍，甚至可能更高，主要由企業獲利增長所推動。受AI及廠商價格調整影響，今年盈餘增長年增預估約兩成，未來需持續關注AI相關出口動能及獲利增長。

歷史數據顯示，過去15年該區域企業獲利表現越好，股價漲幅越突出，台灣與美國在此方面表現最為突出。此外，台灣企業治理在亞洲居於前端，股東回報權益約17-18個百分點，僅次於美國，顯示治理良好。因此，今年台灣股市仍值得期待。