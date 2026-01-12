快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點(本報資料照片)
台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點(本報資料照片)

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、直衝8,240元天價，權王台積電（2330）也追平歷史最高價1,705元，惟盤中雙王反壓增強，加上鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）等大型電子股走弱，以及金控類股偏空添壓，鈍化多頭追價力道，終場大盤漲點收斂至278.33點，報30,567.29點，成交值降至6,029.21億元，三大法人則續連4賣、再賣超144.62億元。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.67億元，投信賣超99.67億元；自營商買超（合計）76.72億元，其中自營商（自行買賣）買超5.05億元、自營商（避險）買超71.67億元。

盤面上，低軌衛星、記憶體、封測、PCB等族群多點開花。其中，低軌衛星概念股高達10檔個股收漲停，群創（3481）、燿華（2367）、華通（2313）、金寶（2312）等成交量更全數突破十萬大張，成為盤面最吸金族群。記憶體族群人氣降溫，但力成（6239）、南亞科（2408）強勢亮燈，群聯（8299）也一度觸及漲停。

此外，綠能環保類股也在「土方」議題備受關注下，持續由可寧衛*（8422）快攻漲停領攻，包括台境*（8476）、佳龍（9955）、日友（8341）、成信實業*-創（6969）、聯友金屬-創（7610）、基士德-KY（6641）皆高掛紅燈作收。

自營商 漲停

延伸閱讀

金寶多重布局、受惠低軌衛星題材激勵 股價爆量強攻漲停

台股再創盤中歷史新高 終場收漲269.9點

1月台股期指漲248點

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

相關新聞

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、...

台股驚驚漲 台積電「仙人指路」 法人還點名「A、B、C、D」族群

台股站穩30,000點關卡之上， 且頻頻刷新紀錄，台積電（2330）法說會預計1月15日登場，法人強調，台積電「仙人指路...

紅包行情來了 分析師曝這些族群有賺頭搶紅包趁現在

台股持續刷新歷史紀錄，證券分析師提醒，由於外資逢高站在賣方，支撐台股的資金主要來自本土的中實戶、少年股神、ETF買盤等...

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

台股12日開高，盤中最高一度達30,681點，創下歷史新高，終場漲幅稍有收斂，收在30,5567點，上漲278點，漲幅0...

台灣穩坐亞洲優等生 2026資產配置擁抱「股六債四」

展望2026年，市場資產配置策略。法人指出，在聯準會降息周期下，環境有利股債同步表現，透過股六債四與區域、類股分散配置，...

台股再創盤中歷史新高 終場收漲269.9點

上周五美股四大指數均收紅，帶動12日台股開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。台積電盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。