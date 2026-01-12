台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

台股12日追隨美股腳步，盤初一度強彈393.03點、再創新高30,681.99點，股王信驊（5274）更突破8千元關卡、直衝8,240元天價，權王台積電（2330）也追平歷史最高價1,705元，惟盤中雙王反壓增強，加上鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）等大型電子股走弱，以及金控類股偏空添壓，鈍化多頭追價力道，終場大盤漲點收斂至278.33點，報30,567.29點，成交值降至6,029.21億元，三大法人則續連4賣、再賣超144.62億元。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.67億元，投信賣超99.67億元；自營商買超（合計）76.72億元，其中自營商（自行買賣）買超5.05億元、自營商（避險）買超71.67億元。

盤面上，低軌衛星、記憶體、封測、PCB等族群多點開花。其中，低軌衛星概念股高達10檔個股收漲停，群創（3481）、燿華（2367）、華通（2313）、金寶（2312）等成交量更全數突破十萬大張，成為盤面最吸金族群。記憶體族群人氣降溫，但力成（6239）、南亞科（2408）強勢亮燈，群聯（8299）也一度觸及漲停。

此外，綠能環保類股也在「土方」議題備受關注下，持續由可寧衛*（8422）快攻漲停領攻，包括台境*（8476）、佳龍（9955）、日友（8341）、成信實業*-創（6969）、聯友金屬-創（7610）、基士德-KY（6641）皆高掛紅燈作收。