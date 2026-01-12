台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股今終場收在30,5567點，上漲278點，漲幅0.92%，成交量6,029億元。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股12日開高，盤中最高一度達30,681點，創下歷史新高，終場漲幅稍有收斂，收在30,567點，上漲278點，漲幅0.92%，成交量6,029億元，台積電（2330）盤中一度平歷史新高，不過後續終場收1,690元，上漲10元，漲幅0.6%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，力成（6239）、群創（3481）、可寧衛*（8422）、聯亞（3081）、燿華（2367）、華通（2313）、昇貿（3305）、元晶（6443）、高力（8996）、環球晶（6488）、南亞科（2408）、金寶（2312）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）、世界（5347）、群聯（8299）、欣興（3037）等。

上周五（9日）美股指數收盤：道瓊指數上漲0.5%，收在歷史新高的49,505點，周線上漲2.3%。標普500指數上漲0.6%；那斯達克綜合指數上揚 0.8%。台積電ADR 9日上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。

台積電去年12月營收3,350億300萬元，月減2.5%、年增20.4%，第4季合併營收1兆460億9,100萬元，受惠AI需求持續強勁，台積電去年第四季營收創下單季新高，單季首度突破1兆元，累計全年也同步締造新猷。

美國最新12月非農就業數據出爐，上月非農就業增加5萬人，儘管低於經濟學家先前預測的7.3萬人，但市場普遍認為，這些都是降息的訊號，激勵美股主要指數週五皆收漲，標普500指數再創收盤新高。

統一投顧表示，台積電第4季營收創單季新高，15日舉辦法說會預期樂觀、美國12月非農就業低於預期有利降息、上周五美股四大指數全面收紅，標普500收盤再創歷史新高，眾利多因素有望帶動台股元月再戰新高。

惟川普10日重申將對格陵蘭採取行動、短線正乖離過大，操作留意高檔震盪，建議趁修正乖離拉回整理，分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

