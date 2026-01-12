台股驚驚漲 台積電「仙人指路」 法人還點名「A、B、C、D」族群

台股站穩30,000點關卡之上， 且頻頻刷新紀錄，台積電（2330）法說會預計1月15日登場，法人強調，台積電「仙人指路」， 支撐台股表現，加上輝達執行長黃仁勳月底將來台，川普將公布聯準會主席人選等題材，大盤指數驚驚漲，布局上除了「2A+2T」，還看好「A、B、C、D」族群。

法人表示，「2A+2T」指的是AI、Apple、TSMC、TPU等四大概念股；至於「A、B、C、D」則是AI、BBU、CPO、DRAM等族群，雖然大盤指數持續創高，但在作夢行情的支撐下，30,000點已成為大底，且不預設高點。

台股12日以30,472.7點開高，一度拉升至30,681.99點，上漲393.03點，再創歷史新高， 權王台積電以1,700元開高後一度追平天價1,705元，終場收1,690元； 盤面上，低軌衛星概念股噴出，華通（2313）、燿華（2367）、金寶（2312）、昇貿（3305）等亮燈漲停；網通股的兆赫（2485）、仲琦（2419）也亮燈漲停；第三代半導體的台勝科（3532）、面板的群創（3481）也都亮燈；指數收在30,567.29點，上漲278.33點。

統一投顧董事長黎方國表示，台股衝上30,000點，在利多源源不絕的加持下，元月效應加上2月紅包行情，多頭行情可望一路延續到農曆年；黎方國認為，台積電法說會「仙人指路」，包括去年財報獲利佳、今年展望樂觀、資本支出增加、先進製程漲價題材等， 都將是產業的方向球， 且將是支撐台股的一大利多。

另外，1月20日起進入美國科技大廠的財報公布期，預期也將交出好成績；輝達執行長黃仁勳預計月底再度來台， 預期也將帶來產業利多；還有一個大利多是川普將公布聯準會主席的人選， 將有助資金行情的持續。

黎方國強調，在資金面、題材面、基本面的利多下，台股目前上檔沒有壓力，多頭行情可望持續到農曆年，可以順勢操作；黎方國表示，在布局上可以「2A+2T」及「A、B、C、D」族群為首選，除AI概念股、Apple概念股、TSMC概念股、TPU概念股等之外， 還看好AI、BBU、CPO、DRAM等族群。