紅包行情來了 分析師曝這些族群有賺頭搶紅包趁現在

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
證券分析師預估1月底前將有紅包行情可期。本報系資料庫
台股持續刷新歷史紀錄，證券分析師提醒，由於外資逢高站在賣方，支撐台股的資金主要來自本土的中實戶、少年股神、ETF買盤等，大盤指數維持在3萬點以上的區間遊走，他強調，1月的行情無虞，指數上看31,000點， 農曆年紅包行情已經啟動， 搶紅包要趁現在。

證券分析師預估1月底前將有紅包行情可期，在布局上可以鎖定低位階的第三代半導體、網通、面板， 還有低軌衛星股等，在農曆年封關前有機會上演一波行情。

台股12日以30,472.7點開高，一度拉升至30,681.99點，上漲393.03點，再創歷史新高， 權王台積電（2330）以1,700元開高後一度追平天價1,705元，各類股中電器電纜、綠能環保類股盤中漲幅逾4%，電子組件漲逾3%。

盤面上， 低軌衛星概念股噴出，華通（2313）、燿華（2367）、金寶（2312）、昇貿（3305）等十餘檔個股亮燈漲停；網通股的兆赫（2485）、仲琦（2419）也亮燈漲停；第三代半導體的台勝科（3532）、面板的群創（3481）也都亮燈。

證券分析師張陳浩認為，農曆年紅包行情已經啟動了，行情可望持續到1月底，預估高點上看31,000點，但2月初可能出現拉回，直到封關前兩天，再出現量縮上漲的走勢，因為到那時年前的賣壓已經沒有了，反而願意抱股過年的買盤會進場。

張陳浩表示，台股居高思危，外資逢高偏向賣方，目前維持指數的買盤主要是本土資金， 包括ETF及中實戶、少年股神等， 但因只有一套本土資金，容易出現資金排擠，所以大盤指數維持在30,000點以上的區間，想大漲得看外資態度。

張陳浩強調，布局上看好低位階族群及低軌衛星概念股， 其中，第三代半導體可留意台勝科、環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182）等；面板則可以關注群創、友達（2409）；網通股部分，包括兆赫、仲琦及明泰（3380）也值得留意，尤其是看好明泰可望受惠印度市場5G大爆發的基建題材；至於低軌衛星則可以留意華通、昇貿及金寶。

