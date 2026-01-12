存股族追捧！ 十大定期定額金控股 交易冠軍是它

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
2025年12月定期定額交易戶數前十大金控股。
金融業獲利穩健成長特性，吸引存股族追捧。根據證交所最新公布2025年12月定期定額交易戶數統計，前20檔個股當中就有12檔為金融股，進一步鎖定金融股來看，前十大皆為金控股，其中，玉山金（2884）去年12月交易戶數以29,876戶，再度擠下兆豐金（2886）的28,236戶。

根據證交所每個月公布定期定額交易戶數統計排行月報，2025年12月定期定額額交易戶數前20名當中，就有12檔為金融股標的，其中依交易戶數排序分別為玉山金、兆豐金、中信金（2891）、富邦金（2881）、第一金（2892）；合庫金（5880）、元大金（2885）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）、國泰金（2882）；另外，還有華南金（2880）以及一家銀行股台企銀（2834），擠進前20名榜單。

若進一步鎖定金融股來看，相較於2025年11月，玉山金去年12月以定期定額交易戶數29,876戶、月增1,779戶，一舉超車兆豐金28,236戶，重新奪回金控股定期定額冠軍寶座，中信金則以18,652戶、月增458戶，穩定居於第三名。

另外，第四名與第五名也在12月有所變動，第四名由富邦金以15,177戶、月增509戶拿下；第五名則為第一金，交易戶數以15,133戶緊追在後，至於第六至第十名則排名未變，分別是合庫金、元大金、永豐金、台新新光金以及國泰金。

