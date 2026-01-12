ASIC 市占破70%！欣興 AI 雙引擎、領 ABF 載板三雄迎戰2026規格紅利

台股12日在股王信驊（5274）與權王台積電（2330）雙創高帶動下改寫歷史新頁，ABF載板族群同步跟漲。其中，以AI載板與AI HDI布局最深的欣興（3037）表現最受矚目，基本面動能回溫，帶動南電（8046）、景碩（3189）齊步上攻逾半根漲停。

儘管部分消費性電子需求進入季節性修正，法人指出，欣興受惠AI載板與AI HDI產品需求延續，營運結構明顯優化。預期2025年第4季營收將季增約2%，達346.1億元，毛利率亦可望季增3個百分點至16.4%，顯示高附加價值產品比重持續提升。在產品組合調整下，AI相關應用已成為撐起欣興營運的核心動能，成功對沖傳統消費電子波動。

展望2026年，法人看好AI GPU與AI ASIC仍為欣興載板業務主要成長來源。以輝達Blackwell平台為例，欣興在相關載板市占率仍超過30%，具備穩固供應地位。

此外，受限於日系同業產能不足、客製化彈性偏低，欣興在美系AI ASIC載板市占率已高達70%以上。隨2026年ASIC晶片出貨年增幅度上看65%，欣興將成為最大受惠者之一。

除ABF載板外，HDI業務亦是欣興另一項關鍵成長引擎。法人預估，欣興HDI業務2026年營收占比將提升至28%，年成長率達24%。在高階運算與AI伺服器需求推動下，HDI產品規格升級趨勢明確，有利毛利結構持續改善。

在AI伺服器平台方面，欣興仍為GB300 Compute Tray兩大主要供應商之一，雖2026年將新增第三家供應商，但市場預期GB300全年出貨櫃數有望突破5萬櫃，欣興AI HDI業務仍可維持高雙位數成長。

從營收表現來看，ABF三雄基本面同步回溫。欣興2025年12月營收118.22億元，月增2.43%、年增26.88%，全年營收1,312.4億元，年增13.75%；南電12月營收39.24億元，月增11.02%、年增46.57%，全年營收401.73億元，年增24.44%；景碩12月營收36.89億元，月增4.8%、年增25.2%，全年營收393.51億元，年增28.9%。

在台股12日創下30,681.99點歷史新高背景下，欣興、南電、景碩同步上漲逾5%，顯示市場資金重新聚焦AI供應鏈中長期成長性。隨AI伺服器、HPC與先進封裝需求持續擴大，ABF載板產業已逐步走出調整期，欣興憑藉市占、技術與客戶結構優勢，成為新一輪成長循環的關鍵指標。