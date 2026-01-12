看好法說將釋利多及三大亮點 法人調高這檔設備股目標價逾20%

致茂（2360）拜AI 伺服器電源測試設備及車用SLT handler需求暢旺，去年第4季營收攀升至85.8億元，季增33.8%，年增42.0%，大幅優於預期，法人看好法說會將釋出樂觀展望，加上營運具三大亮點，調高目標價逾20%。

金控旗下投顧指出，預期致茂高層可能於即將召開的財報說明會中，揭示去年第4季因營運槓桿效益提升，毛利率達60%水準，同時針對AI業務強勁需求，給予正向的2026年展望。

法人分析，致茂今年營運有三大亮點。首先，多數新一代AI GPU、ASIC專案預計下半年量產，推估相關SLT handler上半年開始出貨，2026、2027年該業務營收將分別成長200%、30%。

考量微通道蓋板（micro-channel lid）具有潛在導入機會，即使尚未定案，但預期2027年 SLT handler平均售價有上行空間。

其次，雖然今年無塵室空間進一步擴充有限，但隨晶圓代工客戶AP7新廠房啟用，2027年將更積極擴充CoWoS產能，至於WMCM產能預期將自2026年第2季每月1,000片提升達第4季的5,000片，帶動量測設備營收貢獻倍增。

最後，由於AI伺服器電源測試工具結構由400V升級至800V，法人預期今年相關營收將持續季增。目前預估今、明年相關業務可望分別成長53%、42%。