這兩檔紡織股12月營收爆衝創新高 股價漲停鎖死大秀轉機題材

紡織股興采（4433）、佳和（1449）公告去年12月營收爆衝，其中，興采股價創下單月歷史新高、佳和亦創下10餘年新高，激勵12日股價大漲，雙雙攻頂，盤中亮燈漲停鎖死。

興采去年12月合併營收6.09億元，年增39.64%，衝上單月歷史新高，全年營收36.1億元，年增12.09%，第4季營收12.72億元，年增25.7%，亦創下單季歷史新高。公司表示，12月營收爆增主要受惠軍工產品出貨集中於年底，同時集團強化整合製程與優化管理，提供客戶一站式購足服務，並積極開發低碳環保產品，應用於戶外、醫療與軍工紡織品，皆有不錯的斬獲。

興采今年核心營運策略圍繞新量產的聚紡染整廠而制定。該廠總投資額23億元、佔地12,000坪，年產能約1800萬碼，稼動率目前約45%至50%。公司表示，當稼動率提升至50%至55%即可達損益平衡。新廠主攻細丹尼與特殊機能性布料的開發，導入工業4.0智慧製造，整合 MES、IoT 與能源管理系統，同時引進德國熱能與水資源回收技術，以降低能耗與碳排，提升整體製程效率。

佳和去年12月營收4.82億元，年增140.86%，創下10餘年來單月歷史新高。累計去年全年營收27.03億元，年減6.58%。佳和表示，公司專注高技術門檻產品與機能性紡織品研發，隨著品牌客戶遞延訂單陸續回流，車材訂單也開始回升，合併子公司佳鼎、猛揮營造皆有不錯的成績，帶動去年12月營收表現。其中，猛揮營造以承攬南部公共工程為主，2026年將有IPO計畫。

佳和也透露，公司今年預計再新增車材A品牌於首季開始出貨，另有三家潛力客戶正積極洽談中，有望陸續帶來營運貢獻；同時，佳和亦持續拓展應用版圖，透過切入鐵路供應鏈，發展智慧紡織品於醫療照護與運動管理等領域，並同步推進航空與能源管理相關認證，為後續接單布局鋪路。

佳和以高質化複合材料為核心，去年下半年啟動台南新廠建置，為公司長線成長奠定基礎。公司強調，新廠並非單純擴產，而是以自有廠房取代租賃、提升效率並集中研發能量。未來三大方向，包括導入 AI 智能製造強化競爭力、在地創造人才與就業、推動綠色永續複材應用，鎖定電動車、航空、高鐵等高附加價值領域，並以研發中心作為永續材料的重要基地。