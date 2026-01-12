快訊

土方之亂未解...可寧衛直衝漲停 漲勢延燒至這三檔

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，建商指出，新制雖立意良善，但在執行面確實存在困難。記者陳正興／攝影
營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，建商指出，新制雖立意良善，但在執行面確實存在困難。記者陳正興／攝影

土方新制引起的土方之亂還未停歇，可寧衛12日股價跳空漲停鎖死至42.95元，成交量由上周五的26萬張急縮至5萬多張，漲停排隊買單逾6萬張，比盤中成交量還多；可寧衛（8422）大漲帶動其他綠能環保股日友（8341）、台境*（8476）、裕山（7715）股價也攻上漲停，山林水（8473）盤中大漲逾7%。

國土署要求今年元旦起砂石車需加裝GPS追蹤土方流向，具合法處理代碼及大規模處理能量的廠房成為稀缺資源。業內人士指出，目前台灣僅可寧衛一家合法業者可以處理土石方，找不到其他合法處理廠。對此，可寧衛表示，不便回應特定法規對市場供需變動的議題。

不過可寧衛仍在今日股價跳空漲停，帶動日友、台境*、裕山等也攻上漲停板。法人指出，隨著管理新制上路，市場對合規處理終點的要求顯著提升，具有高度技術門檻與特許執照的環保業者，展現較強的報價防禦力，是近期股價獲得資金追捧的背景因素之一。

房市趨勢專家李同榮表示，土方去處嚴重不足，而合法棄土場核准困難、環評冗長、且地方反對，助長黑市成形，短期應暫緩繁複環評，採取3年期可回收復育及可監管式土資場核准，避免目前關黑場導致供需吃緊的政策斷層。

日友是台灣最大醫療廢棄物處理廠商之一，業務範圍中生物醫療廢棄物清運處理占38%、事業廢棄物清運處理占41%。董事長張芳正先前指出，日友將鞏固醫療廢棄物領導地位、強化事業廢棄物處理，配合政府石綿清除計畫，力求營運穩健成長。彰濱三期掩埋區已在2025年啟用，新環保用地預計2026年第2季完工投產。

日友去年第3季在石綿瓦高毛利專案穩定挹注下，獲利動能強勁回升。單季歸屬於母公司業主淨利1.8億元，季增48.69％、年增14.78％，每股純益1.38元，創下近11季新高。累計前3季稅後純益4.68億元，每股純益3.60元，已逼近去年全年的3.69元。

汙染整治與環境工程廠台境去年於法說會中指出，公司未來發展方向將跨領域延伸至新建工程與機電工程，並切入廢棄物能源化（WtE）領域，規劃固體再生燃料（SRF）業務及焚化爐代操業務，增添長期營運動能。

台境表示，已轉投資榮福公司，實質參與新竹市及屏東崁頂兩座焚化爐代操，日處理量各達900噸，並取得高雄岡山垃圾焚化廠BOT案第一順位申請人資格。

廢棄物 可寧衛

