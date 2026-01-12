群創開漲、台股多頭到頭？專家揭面板股兩段式補漲規律：小心反轉風險

面板股常在台股多頭末段扮演「最後一棒」，歷史顯示多為兩段式補漲、單段約30%。本波群創因轉型題材漲幅偏大，短線風險升高，仍須留意高檔震盪與指數反轉。

在台股多頭循環中，有一個反覆在末端班出現，且讓投資人相當興奮的族群！他就是面板股！當大盤衝刺最後一波段或是出現高檔震盪時，長期落後的族群開始補漲，而面板股，幾乎都是那個最後一棒！

有跡可循！面板「最後一棒」的原因

近十年來，多次經驗來看，面板股在市場中的角色高度一致：

末段班列車，最後一棒，且時常波段漲幅超過30% 散戶最佳的熱度提升股，成交量大、股價低 「加權指數創高後、主流族群動能趨緩之際」以及「面板族群漲幅高於加權指數漲幅」

更重要的是，它的漲法高度固定：一波到底、快速拉抬，衝到高點後立刻回檔。

用「每次最後一波段」來看規律

過去討論面板行情，常犯的一個錯誤是：把多次急拉接起來算成一段大行情。

但實際上，面板在末段行情中，很少走長線趨勢，只走波段大震盪。因此，本次統計的第二次上漲只採用，每一次「回檔後 → 再衝到當段最高點」的波段漲幅，不看累計、不看長線，只看「最後一棒」的波段大震盪走法。

時間軸攤開來看：市場慣性其實非常清楚

1. 2017年：高檔盤頭（三次波段）

2017年台股進入多頭後段，大盤已處高位震盪，資金開始往非主流族群流動，面板股在該年出現三次幾乎一模一樣的型態：急拉→創高→立刻回檔，雖然之後大盤沒有出現重挫，但卻橫盤整理了一年之久，之後開始下挫。

三次波段分別約為：約+28%、約+31%、約+29%，2017年三次「波段大震盪」平均漲幅：約29%～30%，而每一次拉完之後，大盤都沒有再走出順暢主升段，而是轉為高檔震盪或盤頭結構。

2. 2019年11月底：兩次補漲

2019年末，電子權值已漲多，市場出現兩波段面板補漲。

第一次波段約29%、第二次約18%，之後遇到疫情，市場出現重挫。

3. 2021年3月中：景氣循環尾聲的最後拉抬

2021年三月，面板仍有景氣循環題材，留意要看面板漲幅超越大盤漲幅的時間：需求預期達高峰，族群出現兩次次明顯急拉，高點後展開長時間修正。

第一次波段約50%、第二次約40%，這一年明顯漲幅大於過去，疫情造成需求大增，在這兩段拉抬完成後，加權指數隨即進入大幅修正。

最後一棒，常常是「兩段式結構」平均上漲32%！綜合2017、2019、2021年的經驗，可以歸納出：最後一棒，多半會出現兩波段上漲，七次合計漲幅平均約32%，最大波段漲幅約50%。

第一段：主要補漲（幅度最大），且加權指數漲幅弱於面板族群。

面板族群發動 最後一棒的風險！

不同的是，這一次，群創（3481）並不是單純站在面板補漲的位置，而是被市場視為「產業角色正在轉換」的個股。

隨著群創切入扇出型封裝（FOPLP）領域，市場盛傳其已打入全球低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，相關題材帶動股價率先走強；其後，面板族群再傳出電視面板報價上漲的消息，使友達（2409）、彩晶（6116）亦同步上漲。

若以漲幅觀察，群創自利多發酵以來累計漲幅約62%，明顯高於過去面板「最後一棒」的平均區間；相較之下，友達與彩晶漲幅分別約33%與32%，仍大致落在歷史慣性範圍內。

在此情況下，投資人需留意短線追高風險。

從過往經驗來看，面板族群在快速逼近波段上緣後，往往伴隨較大的價格震盪；即便後續回檔仍可能再出現布局機會，仍須同時留意指數處於高檔階段，出現反轉的潛在風險，操作上宜更為謹慎。

