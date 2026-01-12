快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

台股再刷30,681點盤中歷史新高 法人：下方支撐力道強勁 後續仍偏多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股開高走高。中央社
台股開高走高。中央社

上周五美股四大指數均收紅，且以費半指數上漲2.5%最高，也帶動12日台股開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。台積電盤中最高上漲25元至1,705元，平歷史最高價位。

台新投顧指出，三萬點支撐回穩，成交量增反映市場的交易活絡程度。上周上漲3.2%收在30,288點，顯示儘管上周五回檔，但成功守住三萬點大關，且周線格局依然強勁。三萬點支撐成功止穩，加權指數回測關鍵心理關卡後並未跌破，顯示下方支撐力道強勁，後續盤勢依舊偏多。基於成功止穩的表現，市場前景看好，建議可積極操作。

台新投顧表示，三大看好族群包括AI伺服器供應鏈：作為科技發展的核心趨勢，相關供應鏈持續受到市場關注。貨櫃與散裝航運：航運族群可能因特定市場因素而具備投資潛力。半導體設備與廠務：在半導體產業擴張的背景下，相關設備與廠務公司前景看好。

延伸閱讀

本周13檔台股ETF發股利157億 00919發101.25億最多

台積電去年營收創紀錄 法說會行情再發功股價追平天價

00985A、00991A…眾主動ETF搶蹭「類0050」！基金黑武士：申請放寬台積電上限力拚不輸大盤

不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

相關新聞

群創開漲、台股多頭到頭？專家揭面板股兩段式補漲規律：小心反轉風險

面板股常在台股多頭末段扮演「最後一棒」，歷史顯示多為兩段式補漲、單段約30%。本波群創因轉型題材漲幅偏大，短線風險升高，仍須留意高檔震盪與指數反轉。 在台股多頭循環中，有一個反覆在末端班出現，且讓投

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

2025年是台股投資人收穫豐厚的一年。隨著加權指數再創新高，最高點來到28590.91點。ETF大量受益人慶祝狂歡，近年來許多投資人紛紛選擇ETF進行投資，其中對元大台灣50(0050)更是成為今年受

非農就業低於預期！川普定向買債降房貸 辣媽：降息機率悄升溫

最新就業報告好壞參半，10年期美國公債殖利率週五走低。 上週五有兩個重要的事件，一個是川普只是購買2000億美元的房貸債券。另一個是，就業數據的發佈。

土方之亂未解...可寧衛直衝漲停 漲勢延燒至這三檔

土方新制引起的土方之亂還未停歇，可寧衛12日股價跳空漲停鎖死至42.95元，成交量由上周五的26萬張急縮至5萬多張，漲停...

台股再刷30,681點盤中歷史新高 法人：下方支撐力道強勁 後續仍偏多

上周五美股四大指數均收紅，且以費半指數上漲2.5%最高，也帶動12日台股開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，...

信驊衝破8,200元 奪輝達 Rubin 大單、代理 AI 引爆「股王之王」行情

台股股王信驊（5274）12日強勢表態，股價盤中一舉突破8,000元整數關卡，目前最高來到8,240元，不僅寫下台股股王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。