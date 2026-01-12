台股再刷30,681點盤中歷史新高 法人：下方支撐力道強勁 後續仍偏多

上周五美股四大指數均收紅，且以費半指數上漲2.5%最高，也帶動12日台股開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。台積電盤中最高上漲25元至1,705元，平歷史最高價位。

台新投顧指出，三萬點支撐回穩，成交量增反映市場的交易活絡程度。上周上漲3.2%收在30,288點，顯示儘管上周五回檔，但成功守住三萬點大關，且周線格局依然強勁。三萬點支撐成功止穩，加權指數回測關鍵心理關卡後並未跌破，顯示下方支撐力道強勁，後續盤勢依舊偏多。基於成功止穩的表現，市場前景看好，建議可積極操作。

台新投顧表示，三大看好族群包括AI伺服器供應鏈：作為科技發展的核心趨勢，相關供應鏈持續受到市場關注。貨櫃與散裝航運：航運族群可能因特定市場因素而具備投資潛力。半導體設備與廠務：在半導體產業擴張的背景下，相關設備與廠務公司前景看好。